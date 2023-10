Intel va créer une unité de puce programmable et effectuer son introduction en bourse ; les actions augmentent de 2%

3 octobre (Reuters) – Le fabricant de puces Intel (INTC.O) a annoncé mardi son intention d’exploiter son unité de puces programmables en tant qu’entreprise autonome à partir de janvier, avec l’intention de lancer une offre publique d’actions dans l’entreprise au cours des deux ou trois prochains mois. années.

Les actions d’Intel ont augmenté de plus de 2 % après la cloche.

Intel a acquis l’entreprise en rachetant Altera pour 16,7 milliards de dollars en 2015. Les puces programmables se situent entre les puces à usage général d’Intel et les puces conçues pour une seule tâche et utilisées dans tout, du cryptage de données aux équipements de télécommunications sans fil 5G.

Intel a déclaré que Sandra Rivera, une vétéran d’Intel, superviserait la nouvelle unité, qui continuera à utiliser l’usine d’Intel pour fabriquer ses puces. Intel a déclaré avoir lancé « une vaste recherche interne et externe » pour remplacer Rivera, qui supervise actuellement les activités de centres de données et de puces d’intelligence artificielle de l’entreprise, en concurrence avec Nvidia (NVDA.O) et Advanced Micro Devices (AMD.O).

Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, Rivera a déclaré que l’unité utilisait de plus en plus les usines d’Intel plutôt que les usines de Taiwan où ses puces étaient auparavant fabriquées. Les puces programmables sont utilisées dans les applications de défense telles que les avions de combat.

« Nous constatons un énorme intérêt des clients pour une chaîne d’approvisionnement plus sûre et plus résiliente en Amérique du Nord, et vous pouvez facilement imaginer les clients industriels, les clients des bases de l’aérospatiale et de la défense », a déclaré Rivera. « Nous mettons cela en place pour avoir un avantage vraiment unique en tirant parti d’Intel. »

L’accord fait suite aux précédentes démarches d’Intel visant à vendre son unité de puces mémoire à SK Hynix et à rendre publique une partie de son unité de puces pour voitures autonomes Mobileye. Les deux efforts visaient à rationaliser les activités d’Intel et à mobiliser des capitaux pour la stratégie du PDG Pat Gelsinger visant à redresser l’entreprise en relançant sa branche de fabrication, qui avait pris du retard sur des concurrents tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW).

« Cela semble être une décision attendue depuis longtemps, intelligente et efficace, visant à créer potentiellement plus de valeur pour les investisseurs et à permettre à Intel de se concentrer sur ses compétences de base tout en levant des fonds pour sa tentative de redressement », a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors.

Reportage de Stephen Nellis à San Francisco et Samrhitha Arunasalam à Bangalore ; Montage par Shilpi Majumdar et David Gregorio

