Intel Unison apporte une collaboration multiplateforme entre Windows 11, Android et iOS

En plus d’annoncer hier ses processeurs de bureau Intel «Raptor Lake» de 13e génération, Intel a également présenté un nouvel outil logiciel destiné à aider votre téléphone et votre PC à se connecter, à partager des fichiers et à gérer les notifications, les messages et les appels. Intel Unison sera pris en charge sur les appareils de 13e génération et certains ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Evo de 12e génération, bien qu’en l’état, il ne puisse fonctionner que sur les appareils à venir.

Le gros problème est qu’Unison prend en charge à la fois Android et iOS, ce qui n’était pas le cas auparavant sur d’autres solutions de collaboration croisée Windows comme Microsoft Phone Link (alias Your Phone). Unison est basé sur la technologie de Screenovate, une société de logiciels acquise par Intel l’année dernière.









Intel Unison prendra en charge les appareils Android et iOS

Intel Unison se couple à votre téléphone Android/iOS via Wi-Fi ou Bluetooth et fonctionnera légèrement différemment selon votre téléphone connecté. Certaines fonctionnalités ne seront pas prises en charge sur les iPhones, à savoir la messagerie multipartite. La gestion des notifications tierces sur les appareils Android et iOS varie en fonction du comportement de l’application. Intel Unison arrivera sur les PC de Lenovo, Acer et HP plus tard cet automne et sur les PC Intel de 13e génération au début de l’année prochaine.

