Intel sur Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert, Naz Reid et la possibilité d’échanges avec les Wolves à l’approche du repêchage de la NBA

Le repêchage de la NBA est dans deux jours et les Timberwolves du Minnesota restent, pour l’essentiel, à l’extérieur.

Ils n’ont actuellement que le 53e choix au total, vers la fin du deuxième tour, pour jouer, mais ont passé des appels dans toute la ligue pour évaluer le marché et voir s’il y a une chance de revenir au premier tour, selon des sources de la ligue. dit L’Athlétisme. Les sources ont requis l’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement du projet de stratégie de l’équipe. À ce stade, il n’y a eu aucun progrès vers un accord qui pourrait pimenter le repêchage de jeudi soir, ont indiqué des sources.

Les choses peuvent changer rapidement la semaine du repêchage. Les conversations qui n’ont pas commencé le week-end dernier peuvent sembler plus attrayantes à mesure que le brouillon se rapproche. Les Wolves n’ont pas de sélection de premier tour cette saison car ils l’ont échangée avec l’Utah dans le cadre du package pour acquérir Rudy Gobert. Avec une nouvelle convention collective imminente qui rendra plus difficile pour les équipes coûteuses de rester ensemble, les Wolves et de nombreuses autres équipes envisagent les offres abordables que les choix de repêchage obtiennent au début de leur carrière comme un moyen de contrôler les coûts.

Les loups sont sur le point de devenir très chers. Ils prolongeront Anthony Edwards une offre de contrat maximum cet été et espèrent également prolonger Jaden McDaniels avec un accord lucratif et donner une grosse augmentation à Naz Reid. Avec Gobert et Karl-Anthony Towns déjà sur des contrats max, et l’extension super max de KAT devrait commencer en 2024-25, maintenir cette équipe ensemble sur le long terme va être un défi.

Cela a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles Towns pourrait être en mouvement. Il est plus jeune et beaucoup plus polyvalent offensivement que Gobert, il pense donc avoir une valeur plus élevée s’il devait un jour être mis sur le marché commercial. Mais le président des opérations de basket-ball Tim Connelly et l’entraîneur Chris Finch ont déclaré publiquement que leur plan était d’aller de l’avant avec le noyau existant, tous deux pensant qu’un été complet et un camp d’entraînement ensemble, et une meilleure santé de Towns et Gobert, suffiront à résoudre certains des problèmes offensifs rencontrés par l’équipe la saison dernière. Les propriétaires Glen Taylor, Marc Lore et Alex Rodriguez sont également d’accord avec cette approche, ont indiqué des sources.

Ainsi, l’accord souvent proposé par les fans qui enverrait Towns à Portland pour le choix n ° 3, Anfernee Simons et d’autres remplisseurs n’a aucun fondement dans la réalité à ce stade. Il n’y a rien eu de substantiel pour Towns, Taurean Prince, dont le contrat pour la saison prochaine ne sera garanti qu’après le repêchage, ni pour aucun des autres joueurs de la liste des Wolves.

Même si les Wolves ont cherché à déplacer les villes, il est concevable que sa valeur dans la ligue ne soit plus ce qu’elle était autrefois après une saison au cours de laquelle il a raté 52 matchs avec une blessure au mollet, puis a été décevant lors des séries éliminatoires contre Denver. . Connelly a parlé avec enthousiasme de la capacité de Towns à revenir de ce qu’ils craignaient à l’époque qui aurait pu être une blessure de fin de saison. Il a frappé les coups gagnants lors de leurs deux premières victoires après sa longue absence et il reste un joueur offensif incroyablement talentueux. Mais le manque de succès en séries éliminatoires au cours de ses huit années dans le Minnesota a, à tort ou à raison, mis une cible sur son dos.

Et comme si cela ne suffisait pas, Towns a été vertement critiqué la semaine dernière pour certains commentaires qu’il a faits sur podcast de l’ex-coéquipier Patrick Beverley. Alors que la plupart des experts fixé sur quelques de ses commentairesune réponse qu’il a donnée à Beverley était beaucoup plus pertinente pour l’équipe dans son ensemble tout en ne recevant pas la même attention.

Lorsque Beverley a fait remarquer toutes les spéculations commerciales autour de Towns, KAT a répondu en disant: « Les rumeurs sont aussi vraies ou aussi fausses que le Minnesota les prétend. » Cela semblerait indiquer que Towns est comme beaucoup de fans, assis et attendant de voir ce qui se passe.

Towns a une excellente relation avec Edwards et a parlé de partager la vedette avec lui. Il a un profond respect pour Finch et son sens aigu de l’entraînement. Il était également l’un des joueurs des Wolves qui a ouvertement accueilli Gobert dans le vestiaire, a changé de position pour l’accueillir et s’est efforcé sur le terrain de l’impliquer dans l’infraction. Il n’a montré aucun signe de vouloir passer à autre chose et a expliqué après la fin de la saison à quel point il attend avec impatience une année plus « normale » au Minnesota la saison prochaine.

Mais le volume de critiques qu’il a reçues pour ses commentaires sur le PatBev Pod, associé aux spéculations commerciales incessantes des fans et des médias, ne peut pas être facile à ignorer. Sa réponse vague à la question sur son avenir dans le Minnesota était une façon intéressante pour lui de la formuler. Lors d’une apparition sur « Pare-chocs à pare-chocs avec Barreiro » sur la radio KFAN lundi, Connelly n’éliminerait pas la possibilité d’un échange KAT, mais il a déclaré qu’il n’avait jamais parlé dans l’absolu avec aucun joueur au cours de ses 10 années à la tête d’un front office à Denver et au Minnesota.

« Je ne pense pas qu’il y ait de réelles attentes pour que notre équipe soit très différente », a déclaré Connelly. «Nous sommes assez excités d’avoir deux gars d’élite en Karl et Anthony. … J’aime à quoi ressemble le cinq de départ. J’ai la chance de travailler avec ces gars-là et c’est un groupe assez solide pour commencer.

Le retour de Rudy

Parmi les joueurs de retour dans le centre d’entraînement de l’équipe cette semaine se trouve Rudy Gobert, qui a déclaré à la fin de la saison qu’il prévoyait « d’avoir le meilleur été que j’aie jamais eu et de vraiment revenir comme si je voulais avoir la meilleure année de ma carrière la saison prochaine.

Revenir au Minnesota depuis la France est un bon pas dans cette direction. Anthony Edwards passe la majeure partie de son été à s’entraîner localement, contrairement aux étés précédents où il passait la majeure partie de son temps chez lui à Atlanta. Les avoir tous les deux ensemble dans le gymnase autant que possible cette intersaison est essentiel pour que les Timberwolves améliorent leur attaque au 23e rang.

La chimie pick-and-roll entre Edwards et Gobert a mis du temps à se développer lors de leur première saison ensemble. Edwards a rarement été un lanceur de lob à n’importe quel niveau de sa vie de basket-ball, et il y a eu des moments la saison dernière, même lors des séries éliminatoires contre Denver, où il a semblé réticent à passer le ballon à Gobert près du bord.

Gobert a également eu du mal à attraper le ballon proprement à certains moments. Une plus grande familiarité avec comment et quand Edwards veut lancer ces passes pourrait aider à réduire le nombre de revirements et à augmenter la confiance entre les deux. Ils peuvent s’entraider, avec Gobert définissant des écrans pour obtenir des voies libres d’Edwards vers le panier et Edwards attirant l’attention défensive pour ouvrir des seaux faciles pour Gobert.

Aucun d’eux ne va nulle part, ils doivent donc trouver comment mieux travailler ensemble qu’ils ne l’ont fait au cours de l’année 1. Passer du temps ensemble l’été devrait y contribuer, comme ce fut le cas pour Mike Conley lorsqu’il s’est associé pour la première fois avec Gobert dans l’Utah. . La familiarité ne garantit pas le succès, mais elle donne aux Wolves une raison d’espérer de meilleurs résultats au cours de l’année 2 du partenariat.

Gobert n’a toujours pas rendu public ses plans pour la Coupe du monde FIBA, qui aura lieu du 25 août au 25 septembre. 10 aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Connelly a déclaré que la décision appartenait à Gobert. L’organisation n’interviendra jamais dans la décision d’un joueur de jouer pour son pays, ce qui est profondément personnel pour Gobert. Mais après s’être présenté au camp d’entraînement la saison dernière après une course exténuante avec la France aux championnats d’Europe, il y a sans aucun doute un espoir en interne qu’il choisisse de s’asseoir cet été afin qu’il puisse être frais lorsqu’il se présentera au camp d’entraînement de la chute.

Naz Reid s’attarde

Lorsque les Timberwolves ont ouvert les entraînements de repêchage aux médias cette semaine, dont un lundi avec Gabe Kalscheur, Marcus Carr et d’autres espoirs qui pourraient être là quand l’horloge arrivera à la fin du deuxième tour, une poignée de joueurs actuels des Timberwolves ont été repérés à la facilité.

Rudy Gobert prenait un ascenseur. Jaden McDaniels, Jordan McLaughlin, Wendell Moore et Josh Minott étaient également là. Naz Reid, qui deviendra un agent libre sans restriction dans 11 jours, était également assis sur le terrain et se préparait à regarder une partie de l’entraînement du lundi après-midi.

À certains égards, il n’était pas surprenant de voir Reid au gymnase. Il est généralement resté dans le Minnesota pendant les étés pour travailler sur son jeu plutôt que de déménager dans un point chaud estival de la NBA comme Los Angeles, Miami ou Houston. Il a une grande camaraderie avec plusieurs de ses coéquipiers des Wolves, en particulier avec McDaniels, Nate Knight et Jaylen Nowell.

Mais c’était un peu surprenant étant donné qu’il est si proche de devenir un agent libre, et plusieurs prétendants s’alignent pour défier la capacité des Wolves à égaler le salaire et / ou le temps de jeu qu’ils peuvent offrir. Souvent, les joueurs qui sont sur le point de devenir des agents libres, en particulier les joueurs qui pensent qu’ils sont sur le point de partir, ne s’entraîneront pas dans les installations de leur équipe cet été. Et ils ne restent presque jamais au Minnesota pour s’entraîner.

Tout cela souligne à quel point les deux parties espèrent trouver un moyen de le faire fonctionner. Reid aime ses coéquipiers, respecte ses entraîneurs et a apprécié son séjour au Minnesota, où il est passé d’un agent libre pâteux et non repêché avec un pied blessé à une pièce de rotation clé maigre et méchante avec l’une des meilleures poignées pour un grand homme dans toute la ligue.

Les Timberwolves veulent qu’il revienne. Cela est vrai du sommet de l’organisation jusqu’au front office et au personnel d’encadrement. Glen Taylor, Marc Lore et Alex Rodriguez sont tous d’accord pour essayer de récupérer Reid, ont déclaré des sources L’Athlétisme. Les discussions sur un contrat ont duré toute la saison et vont se poursuivre. Il en est arrivé au point où le libre arbitre est si proche que Reid doit presque tremper son orteil dans l’eau pour voir où en est le marché avant de prendre une décision. Mais les Wolves sont bien vivants dans cette situation, qui a été rendue encore plus claire par sa présence au centre d’entraînement lundi.

(Photo du haut de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert : David Berding/Getty Images)