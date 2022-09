Intel Serpent Canyon NUC combine le Core i7 avec la puissance ARC A770M dans un châssis de 2,5 l

Intel a dévoilé un nouveau NUC passionné qui est alimenté par un processeur Intel et un GPU Intel. Officiellement, il s’appelle le mini PC Intel NUC 12 Enthusiast, mais le nom de code “Serpent Canyon” peut être plus facile à rechercher sur Google.











Mini PC et kit Intel NUC 12 Enthusiast (nom de code “Serpent Canyon”)

Il combine un Intel Core i7-12700H avec un GPU Intel Arc A770M. Le processeur a un TDP de base de 45 W (puissance turbo maximale de 115 W), 6 cœurs de performance et 8 cœurs efficaces (20 threads au total) avec une fréquence turbo maximale pour les cœurs P de 4,7 GHz et 24 Mo de cache L3.

L’Arc A770M possède 32 cœurs Xe et 32 ​​unités de traçage de rayons et est associé à 16 Go de VRAM (GDDR6). C’est le meilleur GPU mobile disponible actuellement chez Intel. Grace à Lien profond Intel tech (la première fois que nous le voyons sur un ordinateur de bureau), le CPU et le GPU peuvent effectuer un partage dynamique de l’alimentation, même s’il s’agit de composants matériels discrets (ils partagent toujours la même configuration de refroidissement).









Intel Core i7-12700H et Arc A770M

Le Serpent Canyon NUC se présente sous deux formes, dont l’une est préconfigurée avec 16 Go de RAM DDR4 et 1 To PCIe 4 SSD. Ou vous pouvez obtenir la version du kit fournie sans RAM, stockage ou système d’exploitation afin de pouvoir la configurer à votre guise.

Vous pouvez avoir jusqu’à 64 Go de RAM (double canal) et il y a trois emplacements M.2 NVMe (deux PCIe 4.0, un 3.0). Vous pouvez le charger pour en faire un véritable monstre (un monstre cher, mais puissant).

Voyons rapidement la connectivité. Il y a deux ports Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 (jusqu’à 4K60), deux DisplayPort 2.0, six USB-A et un lecteur de carte SD pleine taille. Pour la mise en réseau, il existe Ethernet 2,5 Gbps alimenté par Intel (i225-LM) et Wi-Fi 6E (Killer AX1690i), plus Bluetooth 5.2.

Tout cela tient dans un châssis compact de 2,5 litres, qui peut être utilisé horizontalement ou verticalement (à l’aide du support inclus).

Le mini PC et le kit Intel NUC 12 Enthusiast seront disponibles plus tard ce mois-ci entre 1 180 $ et 1 350 $, selon la configuration.

Bientôt, des systèmes de bureau entièrement équipés basés sur ce matériel seront disponibles auprès des détaillants et des intégrateurs de systèmes.

