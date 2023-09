Intel se tourne vers le verre dans la course aux futures puces

Intel parie sur un matériau inattendu pour aider les ordinateurs du monde entier à gérer des charges de travail toujours croissantes en matière d’intelligence artificielle : le verre.

À mesure que les processeurs deviennent plus grands et plus complexes, leur capacité à communiquer avec le reste de l’ordinateur va devenir un point d’étranglement, selon Intel des chercheurs. Les substrats à base de verre, placés entre la puce et les composants de connexion, sont la réponse à ce défi, affirme la société.

Pour Intel, un pionnier des puces qui poursuit désormais Nvidia sous les feux de la rampe, la nouvelle approche est l’occasion de montrer sa capacité à innover pour un monde d’IA – et de gagner de nouveaux clients dans le processus. L’entreprise a augmenté ses dépenses en R&D pour atteindre près de 18 milliards de dollars par an, bien avant ses pairs.

Intel vise à être le premier à commercialiser une technologie faisant l’objet de recherches universitaires depuis des années

L’essor du verre d’Intel vient de ses installations de recherche et de production d’emballages, une partie peu connue de sa gamme technologique. L’entreprise basée à Santa Clara, en Californie, tente de rehausser la visibilité de son entreprise, dans le cadre d’un effort plus large visant à attirer des clients vers ses opérations de fabrication.

Depuis la création d’Intel à la fin des années 1960, ses usines se sont concentrées presque exclusivement sur la production de ses propres conceptions. Aujourd’hui, le fabricant de puces développe ses activités de fonderie, qui fabriquent des semi-conducteurs et d’autres technologies pour des clients extérieurs – l’un des plus grands bouleversements dans l’histoire de l’entreprise, vieille de 55 ans.

Le PDG Pat Gelsinger parle de plus en plus des capacités d’Intel en matière de packaging – la technologie qui entoure les puces. Et l’entreprise progresse en attirant des clients dans ce domaine, dit-il, même si ces acheteurs apportent des puces fabriquées ailleurs.

Le pari à enjeux élevés d’Intel

Le secteur de l’emballage est considéré comme un moyen d’attirer des clients, qui peuvent ensuite utiliser Intel pour une part plus large de leurs besoins en matière de fabrication de puces. C’est un pari à gros enjeux. Intel dépense des milliards pour de nouvelles usines dans le monde entier, dans l’espoir que les clients extérieurs les feront continuer à fonctionner.

Gelsinger, qui sera la tête d’affiche de la conférence technologique annuelle d’Intel plus tard cette semaine, tente également de restaurer l’idée selon laquelle l’entreprise peut définir l’agenda de l’industrie des puces, estimée à 580 milliards de dollars.

Avec l’initiative d’emballage en verre, Intel vise à être le premier à commercialiser une technologie qui fait l’objet de recherches universitaires depuis des années. Le fabricant de puces prévoit que les techniques existantes s’essouffleront au cours de la seconde moitié de cette décennie, créant ainsi un besoin urgent de nouvelles solutions.

Les minuscules chemins métalliques qui transportent les données et l’énergie entre les milliards de transistors d’une puce et le reste de l’ordinateur doivent passer par un boîtier qui protège le silicium. Depuis 20 ans, ce substrat est constitué d’un mélange de fibre de verre et d’époxy. Le matériau est relativement bon marché et est devenu un standard de l’industrie.

Alors que les puces englobent des dizaines de milliards de transistors et plus, alimentées en partie par les exigences des logiciels d’IA, cette couche d’encapsulation montre ses limites. Les minuscules composants électroniques doivent être serrés avec une force équivalente à celle d’un joueur de rugby assis dessus, sinon les contacts électriques ne se touchent pas proprement.

Intel restructure son activité manufacturière

L’augmentation du nombre de trous dans le substrat flexible entraîne une déformation, ce qui peut entraîner une perte de contact dans certaines zones. Le mélange d’époxy et de fibre de verre limite également la réduction des voies d’alimentation et de données.

Glass résout ces problèmes, affirme Intel. Le matériau ne se déforme pas et sa structure permet l’utilisation de chemins de données plus finement découpés. Le matériau partage des propriétés chimiques avec le silicium qu’il supporte, ce qui signifie qu’il se dilate et se contracte au même rythme à haute température.

Mais ce n’est pas sûr. Avant que cette approche ne se généralise, Intel devra se procurer du matériel moins cher. Et les chercheurs doivent perfectionner les techniques de manipulation pour se prémunir contre la caractéristique la plus célèbre du verre : sa tendance à se briser. — (c) Bloomberg LP 2023

