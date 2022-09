Intel a annoncé des détails supplémentaires sur ses prochaines cartes graphiques discrètes de la série Arc pour les ordinateurs de bureau. Il s’agit notamment des modèles A750 et A770, que la société taquine depuis plusieurs mois.

Les A750 et A770 font partie de la série de cartes graphiques Arc 7, qui est actuellement la série phare qui se situe au-dessus des Arc 5 et Arc 3. L’A380 d’entrée de gamme lancé précédemment fait partie de cette dernière.

Les A750 et A770 ont respectivement 28 et 32 ​​cœurs Xe. Pour rappel, un Xe-core peut être considéré comme l’équivalent Intel de l’unité de calcul d’AMD, et se compose de 16 moteurs vectoriels XVE 256 bits pour les tâches de pixellisation, de 16 moteurs matriciels XMX 1024 bits pour les tâches d’apprentissage automatique et de 192 Mo de L1 partagé. /Cache SLM.

Comme AMD, Intel fait également correspondre le nombre de cœurs Xe avec des unités de traçage de rayons, avec une unité de traçage de rayons par cœur Xe. L’A750 a une horloge graphique de 2050 MHz et l’A770 a 2100 MHz. « L’horloge graphique », comme Intel l’a expliqué précédemment, est la moyenne des vitesses d’horloge typiques auxquelles vous pouvez vous attendre pendant les jeux et non les horloges maximales.

Les A750 et A770 disposent tous deux de 8 Go de mémoire GDDR6 en standard, mais l’A770 peut éventuellement être configuré avec 16 Go par le partenaire de la carte. La propre carte d’Intel aura 16 Go de mémoire.

En parlant de cela, Intel prévoit d’avoir sur le marché ses propres cartes personnalisées conçues par Intel et fabriquées par un tiers. Ceux-ci seront vendus en tant que modèles en édition limitée et seront disponibles dans le monde entier aux côtés des cartes des partenaires du conseil.

Intel n’a toujours pas annoncé de prix ou de disponibilité pour ces cartes, mais il semble que le lancement soit imminent alors que la société accélère sa commercialisation. Nous ne serions pas surpris de voir un lancement fin septembre/début octobre pour ces cartes.

La source