Intel Raptor Lake (13e génération) : tout ce que vous devez savoir

Intel ne domine pas le paysage des processeurs comme il le faisait autrefois, Apple passant à son propre silicium et AMD se révélant un digne rival.

La société a été forcée de s’adapter, en passant à une nouvelle architecture hybride avec Alder Lake de 12e génération qui profite à la fois aux performances et à la durée de vie de la batterie.

Mais Intel ne peut pas se reposer sur ses lauriers et doit continuer à innover. Les processeurs de 13e génération, connus sous le nom de Raptor Lake, ne devraient pas introduire de changements en gros. Mais les raffinements et les ajustements supposés pourraient en faire un incontournable, et il ne semble pas que nous attendrons longtemps l’arrivée du premier. Voici tout ce que vous devez savoir.

Lors d’une réunion d’investisseurs en février 2022, Intel a confirmé que les premiers processeurs de 13e génération étaient sur le point de sortir au second semestre 2022. La société a même présenté un système alimenté par une puce Raptor Lake, au cas où nous aurions le moindre doute sur eux étant sur le chemin.

Les nouveaux processeurs Intel sont généralement annoncés lors de l’événement Innovation de la société fin septembre. Cela est maintenant confirmé pour les 27 et 28 septembre, il semble donc probable que Raptor Lake y fera ses débuts.

En effet, le leaker Enthusiastic Citizen a suggéré que les premiers processeurs de 13e génération – Raptor Lake-K pour les ordinateurs de bureau – seraient lancés le 28 septembre. Comme le rapporte Tom’s Hardware, ceux-ci seront censés être mis en vente à partir du 17 octobre.

Il semble que nous attendrons jusqu’en 2023 pour d’autres puces de bureau, ainsi que celles conçues pour être intégrées dans les ordinateurs portables. Ces derniers ont tendance à se lancer au CES, faisant de l’événement de janvier 2023 un candidat probable.

Tarification Intel Raptor Lake

Le montant des processeurs de bureau Raptor Lake n’est pas clair, bien que le prix actuel de Rocket Lake nous donne une idée du montant que nous devrons payer pour les puces de bureau :

Core i9-11900K – 513 $ à 539 $

Core i7-11700K – 374 $ à 399 $

Core i5-11600K – 237 $ à 262 $

Core i5-11400K – 157 $ à 182 $

Ce sont les prix suggérés par Intel, les fabricants décidant en fin de compte combien vous paierez, ce qui explique la gamme proposée.

En supposant qu’Intel publie également des puces Raptor Lake pour les ordinateurs portables, elles seront conçues pour être intégrées dans les appareils et ne seront pas disponibles à l’achat en tant que composants autonomes. Dans cette situation, le prix que vous paierez dépend également du fabricant, mais aussi de la conception et d’autres spécifications. Il est impossible de prédire combien ils coûteront, mais le déploiement généralisé des puces Alder Lake suggère qu’il y aura beaucoup de choix.

Rumeurs sur les spécifications Intel Raptor Lake

La même réunion d’investisseurs qui a annoncé une date de sortie approximative a également révélé certaines caractéristiques clés. Il devrait continuer avec une architecture hybride, cette fois avec jusqu’à huit cœurs de performance et jusqu’à seize cœurs d’efficacité. La société a également déclaré qu’elle visait une amélioration des performances à deux chiffres (vraisemblablement en pourcentage) par rapport à Alder Lake.

Raptor Lake adoptera soi-disant une conception modulaire, facilitant le découpage et le changement de différentes tuiles en fonction de la situation. Cela permettra également à Intel d’intégrer facilement ses nouveaux GPU discrets Arc.

Comme le rapporte Tom’s Hardware, la gamme initiale de Raptor Lake comprendra les processeurs de bureau suivants :

Core i9-13900K – 8 cœurs de performance, 16 cœurs d’efficacité

Core i7-13700K – 8 cœurs de performance, 8 cœurs d’efficacité

Core i5-13600K – 6 cœurs de performance, 8 cœurs d’efficacité

Le même article met en évidence un cache L3 plus grand et des vitesses d’horloge plus rapides comme principales améliorations par rapport à Alder Lake.

Ailleurs, VideoCardz a publié ce qui semble être une feuille de route officielle pour les prochains lancements de la société, ainsi que certaines fonctionnalités clés :

Image : Video Cardz

Après son introduction en 2021, il suggère qu’il y aura quelques modifications subtiles au nouveau système de base hybride afin d’améliorer les performances. On ne sait pas ce que cela impliquera – Intel ne se connaît peut-être pas encore. Raptor Lake sera également censé être lorsque l’entreprise passera à LPDDR5X – la solution RAM de nouvelle génération lancée fin 2020. Enfin, l’introduction d’un nouveau système d’alimentation DLVR devrait permettre à Raptor Lake de mieux optimiser sa puissance de sortie en fonction de la situation – ceci conduirait à une meilleure efficacité, et à son tour la durée de vie de la batterie.

Parallèlement aux mêmes modifications du processeur hybride, la version de Raptor Lake axée sur les ordinateurs portables apportera également apparemment un cache amélioré pour les jeux et un nouvel ensemble de fonctionnalités pour Intel vPro. Ce dernier est une plate-forme d’entreprise qui offre une gamme de fonctionnalités adaptées aux utilisateurs professionnels, notamment des performances de pointe, une gestion à distance et une sécurité haut de gamme.

Bien que cela semble convaincant et assez réaliste, il convient de noter que le diagramme montre toujours Rocket Lake comme étant de 2020, malgré son arrivée en mars 2021. Cela suggère que cette feuille de route est dépassée d’au moins quelques mois et que la situation a peut-être changé. considérablement depuis lors.

La gamme complète de processeurs Raptor Lake a maintenant fui, gracieuseté de la chaîne YouTube Adored TV. Il est accompagné du schéma suivant, montrant les puces basse consommation, principales et passionnées :

Image : Adored TV

Les principaux points à retenir ici incluent un maximum de 24 cœurs et 32 ​​threads sur les processeurs Core i9 haut de gamme, tandis que les puces Pentium axées sur le budget seront limitées à 4 cœurs et 4 threads.

Les besoins en puissance de 35 W, 65 W et 125 W ont déjà été signalés par des sites tels que Igor’s Lab en Allemagne – ils sont similaires à Alder Lake. En rapportant la nouvelle, Wccftech suggère que le Le socket LGA 1700 existant sera toujours pris en charge par Raptor Lake.

Du côté du bureau, il semble que le Core i9-13900K haut de gamme fera monter les choses d’un cran. Selon Wccftech, il se composera de 24 cœurs et 32 ​​threads, le plus que nous ayons vu d’un processeur Intel. Il sera également censé pouvoir atteindre une vitesse d’horloge maximale impressionnante de 5,8 GHz.

L’éminent bailleur de fonds Raichu suggère que la fréquence sera également considérablement augmentée. Cela fera soi-disant partie de la nouvelle fonctionnalité “Game Cache” d’Intel.

Alors que nous devrions toujours les prendre avec une pincée de sel, les repères de Raptor Lake révélés en décembre 2021 sont décevants. Un résultat maintenant supprimé enregistré dans BAPCo Crossmark a été capturé par Tom’s Hardware et semble montrer un processeur Raptor Lake haut de gamme (1 591) en retard sur le Core i9-12900K haut de gamme (2 376) et le produit phare d’AMD Ryzen 9 5950X (1 694 ) sur les notes globales.

Image : BAPCo/Guide de Tom

Si cela s’avérait vrai, cela représenterait une performance décevante. Il suggère également que ce processeur aura 24 cœurs et 32 ​​​​cœurs logiques.

Cependant, un résultat de référence ultérieur rend la lecture plus encourageante. Comme

Utilisateur Twitter @TUM_APISAK repéré en juin 2022, le processeur haut de gamme Raptor Lake est environ 20 % plus rapide que les équivalents Core i9-12900K et Ryzen 9 59590X selon les références des utilisateurs.

Intel RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM CRB Intel 0000 U3E1, 1 CPU, 24 cœurs, 32 threads Horloge de base 2,4 GHz, turbo 4,6 GHz (avg) https://t.co/Hs775vSzce

pic.twitter.com/t5Qh4eCRB8– APISAK (@TUM_APISAK)

2 juin 2022

Cependant, AMD aura quelque chose à dire à ce sujet lorsqu’il lancera les premiers processeurs Ryzen de la série 7000 plus tard cette année.

Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur Raptor Lake. En attendant, en savoir plus sur les derniers processeurs Intel Alder Lake de 12e génération, où des puces pour ordinateurs portables sont attendues prochainement.