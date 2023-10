Intel prévoit d’introduire en bourse une unité de puces programmables d’ici trois ans

Intel a déclaré qu’il traiterait son unité de puces programmables comme une entreprise autonome, dans le but de la diviser par le biais d’une introduction en bourse dans les deux à trois prochaines années.

Le cours de l’action du fabricant de puces a augmenté de 2,3% au cours des échanges prolongés après l’annonce de mardi.

Le groupe de solutions programmables d’Intel aura son propre bilan alors qu’il se dirige vers l’indépendance. La société continuera à soutenir l’entreprise et conservera une participation majoritaire, et pourrait également rechercher des investissements privés.

Sandra Rivera, qui dirige le groupe plus large des centres de données et de l’IA d’Intel, deviendra PDG du PSG. Intel fabriquera les puces du groupe.

Cette décision fait suite au spin-off d’Intel l’année dernière Mobileye sa filiale autonome, et poursuit une stratégie sous la direction du PDG Patrick Gelsinger visant à contrôler les coûts et à se concentrer sur l’activité de fonderie et de processeurs de base dans le but de rattraper son retard. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dans le secteur manufacturier d’ici 2026. Intel a acquis l’activité FPGA en rachetant Altera pour 16,7 milliards de dollars en 2015.

« Notre intention d’établir PSG en tant qu’entreprise autonome et de poursuivre une introduction en bourse est un autre exemple de la façon dont nous générons constamment plus de valeur pour nos parties prenantes », a déclaré Gelsinger dans un communiqué. déclaration.

Cette décision met également en évidence la forte demande dans l’industrie des semi-conducteurs pour des réseaux prédiffusés programmables sur site, ou FPGA. Semi-conducteur en treillis un fabricant de FPGA, a vu son stock augmenter d’environ 30 % jusqu’à présent en 2023 et a annoncé une croissance de 18 % de ses ventes au cours du dernier trimestre. DMLA le principal rival d’Intel, a racheté le fabricant de FPGA Xilinx pour 35 milliards de dollars en 2022.

Les FPGA sont plus simples que les processeurs puissants au cœur des serveurs et des PC, mais ils sont souvent plus flexibles, répondent plus rapidement et peuvent être plus économes en énergie. Ils sont « programmés » après leur expédition pour des utilisations spécifiques dans les centres de données, les télécommunications, l’encodage vidéo, l’aviation et d’autres industries. Les FPGA peuvent également être utilisés pour exécuter certains algorithmes d’intelligence artificielle.

Les FPGA d’Intel sont vendus sous la marque Agilex. Intel n’a pas encore publié les ventes du PSG, mais a déclaré en juillet que l’unité avait enregistré trois trimestres record consécutifs, compensant la baisse des ventes de puces pour serveurs. Le PSG fait partie du groupe Intel Data Center and AI, qui a généré un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars au deuxième trimestre.

