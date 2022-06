Intel prévient que l’usine de l’Ohio pourrait être retardée

Une grande usine de puces actuellement en phase de construction à l’extérieur de Columbus, dans l’Ohio, pourrait voir sa portée réduite ou sa construction retardée en fonction de ce que le Congrès fera avec la loi CHIPS, a déclaré Intel dans un communiqué jeudi.

L’installation était annoncé en janvier et serait l’expansion la plus importante de la fabrication de semi-conducteurs basée aux États-Unis depuis des années. Intel a estimé que l’usine pourrait coûter jusqu’à 100 milliards de dollars et a engagé un investissement initial de 20 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis de commencer la construction d’une nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe dans l’Ohio et reconnaissants du soutien du gouverneur DeWine, du gouvernement de l’État et de tous nos partenaires dans l’Ohio. Comme nous l’avons dit dans notre annonce de janvier, la portée et le rythme de notre expansion dans l’Ohio dépendra fortement du financement de la loi CHIPS », a déclaré un porte-parole d’Intel dans un communiqué.

« Malheureusement, le financement de la loi CHIPS a progressé plus lentement que prévu et nous ne savons toujours pas quand cela sera fait. Il est temps que le Congrès agisse afin que nous puissions avancer à la vitesse et à l’échelle que nous avons longtemps envisagées pour l’Ohio et nos autres projets pour aider à restaurer le leadership de la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et à construire une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs plus résiliente », poursuit le communiqué.

Une partie du plan d’Intel pour l’installation comprenait des subventions du gouvernement américain de la loi CHIPS, qui pourraient financer la fabrication de puces informatiques avec 52 milliards de dollars du gouvernement américain pour encourager la fabrication et la recherche de semi-conducteurs. Le projet de loi a été adopté par le Sénat l’été dernier mais n’a pas encore été promulgué.

La loi CHIPS a été au point mort alors que les législateurs cherchent à résoudre les différences entre deux versions concurrentes de la législation adoptées dans chaque chambre au cours de l’année dernière environ. Le financement des semi-conducteurs n’est qu’une partie d’un ensemble plus large qui doit faire son chemin à travers le processus de négociation.

L’administration Biden a salué l’usine de l’Ohio comme un exemple des efforts du président pour augmenter la capacité de fabrication aux États-Unis. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, était l’invité de Biden à l’état de l’Union plus tôt cette année.

« Si vous parcourez 20 miles à l’est de Columbus, dans l’Ohio, vous trouverez 1 000 acres de terre vides. Cela ne ressemblera pas à grand-chose, mais si vous vous arrêtez et regardez de plus près, vous verrez un » Champ de rêves « , le terrain sur lequel l’avenir de l’Amérique sera construit. C’est là qu’Intel, la société américaine qui a aidé à construire la Silicon Valley, va construire son « méga site » de semi-conducteurs de 20 milliards de dollars », a déclaré Biden dans son discours.

La plupart des puces haut de gamme sont actuellement fabriquées à Taïwan et en Corée du Sud, et les responsables américains affirment que l’augmentation de la quantité de semi-conducteurs fabriqués sur le sol américain et européen est importante pour la sécurité nationale.

Les actions d’Intel ont peu changé aux nouvelles et ont baissé de moins de 1% lors de la séance de jeudi.

— Lauren Feiner de CNBC a contribué à cette histoire.