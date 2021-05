Intel présente les nouveaux processeurs Tiger Lake-H: 6 et 8 cœurs 45 W 10 nm pour les ordinateurs portables haut de gamme

Intel déploie ses processeurs Tiger Lake de bas en haut – en commençant par la série U 9 / 15W en septembre, puis la série 28 / 35W H35 en janvier et maintenant les meilleurs chiens 45W de la série H.

Tiger Lake est le nom des derniers processeurs 10 nm d’Intel. Les séries U et H35 étaient limitées aux conceptions quad-core, les modèles Tiger Lake-H apportent cela jusqu’à 6 et 8 cœurs.

Le modèle haut de gamme est le Core i9-11980HK, le premier processeur 10 nm déverrouillé d’Intel. Il dispose de huit cœurs (16 threads) et fonctionne à une vitesse d’horloge de base de 2,6 GHz à 45 W. Il peut aller jusqu’à 3,3 GHz à 65W. Encore une fois, ce sont des fréquences de base. La puce HK peut atteindre 4,5 GHz en mode turbo tout cœur et culminer à 5,0 GHz avec deux cœurs actifs.

Tous les autres processeurs de la série H fonctionnent à 35 / 45W et offrent des horloges plus basses. Intel a divisé la ligne en deux groupes: une ligne grand public (y compris le modèle HK) et une ligne commerciale (y compris quelques processeurs Xeon W-11000M).

Voici la gamme grand public:

Consommateur Processeur Noyaux / threads Cache Fréquence de base (45W) Turbo 2 cœurs max Turbo tout cœur Max Base @ config TDP GPU Intel Xe-LP Fréquence GPU. i9-11980HK 8c / 16t 24 Mo 2,6 GHz 5,0 GHz 4,5 GHz 3,3 GHz à 65 W 32 UE 1 450 MHz i9-11900H 2,5 GHz 4,9 GHz 4,4 GHz 2,1 GHz à 35 W i7-11800H 2,3 GHz 4,6 GHz 4,2 GHz 1,9 GHz à 35 W i5-11400H 6c / 12t 12 Mo 2,7 GHz 4,5 GHz 4,1 GHz 2,2 GHz à 35 W i5-11260H 2,6 GHz 4,4 GHz 4,0 GHz 2,1 GHz à 35 W 1 400 MHz

Et la ligne commerciale:

Commercial Processeur Noyaux / threads Cache Fréquence de base (45W) Turbo 2 cœurs max Turbo tout cœur Max Base @ config TDP GPU Intel Xe-LP Fréquence GPU. W-11955M 8c / 16t 24 Mo 2,6 GHz 5,0 GHz 4,5 GHz 2,1 GHz à 35 W 32 UE 1 450 MHz i9-11950H 2,6 GHz 5,0 GHz 4,5 GHz 2,1 GHz à 35 W i7-11850H 2,5 GHz 4,8 GHz 4,3 GHz 2,1 GHz à 35 W W-11855M 6c / 12t 18 Mo 3,2 GHz 4,9 GHz 4,4 GHz 2,6 GHz à 35 W i5-11500H 12 Mo 2,9 GHz 4,6 GHz 4,2 GHz 2,4 GHz à 35 W

Tiger Lake-H promet une performance par horloge supérieure de 19% par rapport au précédent Comet Lake-H. Bien sûr, Comet est une conception 14 nm qui est le nième raffinement de Skylake de 2015. La conception 10 nm précédente d’Intel, Ice Lake, dépassait 15W, il n’y a donc pas de comparaison directe.







Comparaison des performances de jeu (avec RTX3080): i9-11980HK vs i9-10980HK









Comparaison des performances de jeu (i5-11400H vs Ryzen 5900HS) • Performances de l’application (vs 10e génération et vs Ryzen 5900HX)

Les processeurs Tiger Lake-H sont équipés de graphiques Intel Xe-LP, tous avec 32 unités d’exécution cadencées à 1450 MHz (à l’exception du i5 de base, qui tourne à 1400 MHz). Les processeurs disposent de 20 voies PCIe 4.0 pour les graphiques et le stockage ainsi que des contrôleurs Thunderbolt 4 intégrés. Ils prennent en charge la RAM DDR4-3200 (mais pas LPDDR4, les performances sont prioritaires sur l’efficacité énergétique ici).

Intel affirme qu’il existe plus de 80 designs passionnés basés sur le nouveau Tiger Lake-H, dont certains sont dévoilés aujourd’hui.

La source | Passant par