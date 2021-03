Qu’auriez-vous attendu d’Intel en réponse à la puce Apple M1 ultra-rapide lancée à la fin de l’année dernière avec les nouveaux Apple MacBook Air et MacBook Pro? Faire de meilleurs processeurs qui correspondent au moins à la référence définie par le M1? Mais que fait Intel? Pour tenter de contrer le désavantage distinct que la plupart de leurs processeurs Intel Core ont par rapport à l’Apple M1, la société a plutôt déployé un ensemble de publicités vidéo. La plus grande réussite de ces publicités est peut-être simplement qu’elles ont réussi à intégrer l’ancienne star des publicités «Je suis un Mac» d’Apple, Justin Long. L’idée est de confronter les ordinateurs portables et convertibles Intel fonctionnant sous Windows 10 aux Mac Apple. C’est bien beau de créer des publicités attrayantes et de regrouper ce qui aurait autrement été une comparaison ennuyeuse de fiches techniques sur une feuille de calcul, mais où est la substance au-delà du style?

Je vais résumer rapidement ce que disent les annonces. Fondamentalement, Intel a une liste de contrôle pour vous, une liste de contrôle de ce que ses appareils écosystémiques ont et pense donc que ces fonctionnalités sont importantes. Le manque d’écrans tactiles sur les Mac, le fait que les Mac ne sont pas vraiment considérés comme des appareils de jeu, le manque de support multi-moniteurs de M1, se moquant de la barre tactile du MacBook d’Apple et appelant les choix de couleurs «gris et gris». La réalité, et illustrons-la avec un exemple du monde réel ici, est assez intéressante telle que vous la voyez se dérouler. Vous dépensez environ Rs 92 900 pour un Apple MacBook Air avec la puce M1 et vous obtenez ce qui est de loin la machine la plus performante dans l’espace ultraportable. Prenons ce qui est peut-être le meilleur qu’Intel a à offrir dans cet espace en collaboration avec Microsoft pour le système d’exploitation Windows 10 et divers fabricants de PC. Vous dépenserez environ Rs 1,01,990 pour une performance nettement inférieure du Microsoft Surface Laptop 3 (un processeur Intel Core i5 de 10e génération et un écran tactile de 13,5 pouces). Le stylet Microsoft Surface Pen coûte environ 9500 roupies en plus. Le nouveau Dell XPS 13 (9310) a des prix à partir de Rs 1,49,990 pour un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Le prix du cabriolet HP Spectre x360 13 est supérieur à 1,14,999 Rs.

C’est vraiment une illustration d’Intel essayant de combattre la perception, du moins sur YouTube, alors qu’il n’y a aucun signe de réponse en termes de substance et de nouvelles puces qui correspondent à l’actuel Apple M1. Remarquez qu’Apple ne restera pas immobile avec la prochaine puce qui devrait être dotée des actualisations Apple MacBook et iMac cette année. Et cela poussera encore plus le benchmark de performance. Bien qu’il soit formidable d’avoir un écran tactile et un stylet avec un ordinateur portable Windows 10 ou un appareil informatique convertible, ils sont et resteront de simples modules complémentaires que vous utiliserez de temps en temps. du moins c’est ainsi que ce sera pour la plupart des utilisateurs. Certes, la Touch Bar sur MacBook ne redéfinit pas exactement l’utilité non plus. De plus, pensez-y, si Windows 10 fonctionnait vraiment bien dans un environnement à écran tactile, n’aurions-nous pas eu plus de tablettes Windows 10 exécutant des puces Intel?

Les publicités sont clairement surprenantes, étant donné que le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, avait dit toutes les bonnes choses plus tôt cette année. «Nous devons fournir de meilleurs produits à l’écosystème PC que n’importe quelle chose possible qu’une entreprise de style de vie à Cupertino. Nous devons être aussi bons à l’avenir », aurait déclaré Gelsinger aux employés, comme l’a rapporté L’Oregonian journal à l’époque.

La séparation entre Intel et Apple a commencé à l’été 2020, quand Apple a annoncé qu’elle allait changer tous les appareils informatiques Mac vers leurs propres puces Apple Silicon, en remplacement des processeurs Intel Core. Selon les chiffres, les puces M1 de première génération sont 3,5 fois plus rapides que les puces Intel qu’elles remplacent dans l’Apple MacBook Air. Et 2,8 fois plus rapide que les puces Intel de l’Apple MacBook Pro. Ces améliorations de performances dans le monde des appareils informatiques signifient à peu près que le deuxième meilleur est à peu près immobile. En fait, le MacBook Air est plus rapide que 98% des ordinateurs portables PC vendus l’année dernière, selon Apple. Il peut offrir des performances nettement supérieures pour le processeur et les graphiques avec une consommation d’énergie bien inférieure, par rapport aux puces qui alimentent les ordinateurs portables Windows. Si c’est le genre de puissance et d’efficacité qui peut être tirée du MacBook Air ultra-mince et sans ventilateur, il n’est pas vraiment nécessaire de deviner trop difficile pour comprendre le type de puissance de la puce M1.

Les publicités sympas sur YouTube et les plates-formes vidéo sont toutes agréables à voir et à créer une conversation. Mais pour une entreprise comme Intel, la réponse ne devrait pas venir sur YouTube. Et le scoop étant qu’ils ont débauché le type «Je suis un Mac». La réponse devrait être avec le matériel, les puces faisant un bond en avant significatif en termes de performances. Mais là encore, c’est exactement le problème d’Intel, qui a également vu ses rivaux AMD se précipiter et prendre une part importante du marché des PC. Selon les chiffres du cabinet de recherche Statista, à la fin du quatrième trimestre 2020, AMD, avec une part de marché en constante augmentation tout au long de l’année, avait accaparé 38,6%, la part d’Intel s’établissant désormais à 61,4%. AMD avait une part de j22.85 au quatrième trimestre 2018. Cela indique l’absence d’une grande poussée d’Intel avec génération après génération de puces Intel Core. Par exemple, Intel a persisté avec les nœuds 14 nm de 2014 jusqu’à la fin de 2018, qui comprenaient les générations Broadwell, Skylake, Kaby Lake et Coffee Lake. Les gains de performance et de consommation d’énergie ont été tout simplement trop faibles, ce qu’Apple ne voulait pas. Et Intel peut faire bien de regarder par-dessus son épaule de temps en temps, car AMD se profile lentement dans les miroirs.