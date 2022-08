Intel Meteor Lake (14e génération) : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Malgré une concurrence de plus en plus féroce ces dernières années, Intel reste le fabricant de processeurs incontournable pour les fabricants d’ordinateurs portables et les consommateurs.

À la fin de 2021, les données de Mercury Research suggéraient que la société représentait 74,4 % de toutes les ventes de processeurs traditionnels. Cela a été tiré par les fortes ventes de ses processeurs de 11e génération, bien que les processeurs de bureau Rocket Lake n’aient pas été aussi impressionnants. Cependant, les puces actuelles de 12e génération ont été très bien accueillies.

Mais Intel doit continuer à innover pour repousser les goûts d’AMD, qui a atteint un niveau record de 25,4 % dans le même rapport. La prochaine série Ryzen 7000 basée sur Zen 4 devrait être son meilleur effort à ce jour.

Nous savons que les processeurs Raptor Lake devraient sortir plus tard cette année, mais cet article se concentre sur la génération suivante. Intel a déjà confirmé que ses processeurs de 14e génération seront connus sous le nom de Meteor Lake – voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Intel a déjà pris la décision inhabituelle de confirmer une date de sortie, même si ce n’est rien de plus précis que 2023.

Meteor Lake a officiellement atteint sa phase de “tape in” en mai 2021, selon Gregory Bryant d’Intel :

Excellente façon de commencer la semaine! Nous enregistrons actuellement notre tuile de calcul Meteor Lake de 7 nm. Une célébration bien méritée par l’équipe sur cette étape importante.

C’est là que toutes les différentes parties de la puce sont réunies pour la première fois – le « tape out », c’est-à-dire le moment où une conception finale est prête pour la fabrication.

Près d’un an plus tard, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a révélé que Meteor Lake avait démarré Windows, Chrome OS et Linux avec succès. Ce type de test interne a généralement lieu bien à l’avance, il est donc peu probable que nous voyions les premiers processeurs de 14e génération avant le second semestre 2023.

Ensuite, comme le rapporte Wccftech, Intel a maintenant confirmé que Meteor Lake commencera à être expédié en 2023. Une vidéo YouTube de “Moore’s Law is Dead” suggère que ce sera Q2/Q3 pour les puces pour ordinateurs portables, avant que les premiers processeurs de bureau n’arrivent au quatrième trimestre.

L’événement Innovation d’Intel est l’endroit où nous voyons souvent le lancement de nouveaux processeurs. Il a lieu les 28 et 29 septembre en 2022, et il est probable que ce soit la même période l’année prochaine. Nous pourrions alors voir plus de processeurs annoncés au CES 2024, bien que ce ne soit que des spéculations à ce stade.

Cependant, il a été contraint de nier que toutes les puces axées sur le consommateur seront retardées jusqu’en 2024. Comme le rapporte The Verge, de nombreuses rumeurs suggèrent que Meteor Lake est en retard. Mais Intel a insisté sur le fait que non seulement les premiers processeurs Alder Lake seront lancés en 2023, mais qu’ils seront disponibles à l’achat avant la fin de l’année.

Tarification Intel Meteor Lake

Étant donné qu’il reste encore deux générations de processeurs d’ici la sortie prévue de Meteor Lake, il est presque impossible de prédire les prix. Pour référence, voici combien coûte la gamme de base des processeurs de bureau Alder Lake actuels :

Core i9-12900KS – ​​739 $

Core i9-12900K – 589 $

Core i9-12900 – 529 $

Core i9-12900F – 509 $

Core i7-12700K – 409 $

Core i7-12700KF – 389 $

Core i7-12700 – 359 $

Core i7-12700F – 329 $

Core i5-12600K – 289 $

Core i5-12600 – 239 $

Core i5-12500 – 219 $

Core i5-12400 – 209 $

Core i5-12400F – 179 $

Core i3-12100 – 139 $

Core i3-12100F – 109 $

Celeron G6900 – 79 $

Celeron G6900 (vitesse d’horloge inférieure) – 59 $

Les prix ont progressivement augmenté de génération en génération, de sorte que les puces équivalentes pourraient être beaucoup plus chères au moment où Meteor Lake arrivera.

Si Intel publie également des puces intégrées conçues pour les ordinateurs portables, celles-ci seront tarifées en fonction de l’autre matériel et ne seront pas disponibles à l’achat en tant que composants autonomes. Ce qui nous amène à la section suivante…

Intel lancera-t-il des puces de bureau et mobiles Meteor Lake?

Très probablement, bien que leurs sorties puissent être échelonnées. Suite à la sortie de Meteor Lake, Intel souhaitera probablement installer des puces 7 nm sur autant de PC que possible. L’énorme portefeuille d’appareils d’Intel en fera un défi, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il attende longtemps avant que les processeurs Meteor Lake pour ordinateurs de bureau et portables ne soient disponibles.

Rumeurs sur les spécifications d’Intel Meteor Lake

Comme vous vous en doutez, les rumeurs concrètes sur les processeurs Intel 2023 sont relativement minces sur le terrain. La première source d’informations provient de la Journée des investisseurs 2022 d’Intel, où l’entreprise a présenté la feuille de route suivante :

Intel

Comme le rapporte AnandTech, Meteor Lake semble être une autre version importante pour Intel. Il utilisera la nouvelle architecture Intel 4 et sera censé être le premier de la société à utiliser l’EUV (lithographie ultraviolette extrême) dans la fabrication, mais il y aura toujours un mélange de cœurs de performance et d’efficacité. Une nouvelle conception de puces devrait également être introduite, ce qui, selon The Verge, permettra de combiner plus facilement les composants du processeur.

Un article de Wccftech de mai 2021 suggérait que Meteor Lake utiliserait une toute nouvelle architecture connue sous le nom de Redwood Cove. Ce sera le successeur de Golden Cove (qui devrait faire ses débuts sur les processeurs Alder Lake) et apportera soi-disant des “améliorations IPC et architecturales”.

D’autres spécifications clés pour Meteor Lake sont révélées plus loin dans l’article. Celles-ci incluent la plate-forme LGA 1700 et la mémoire DDR5, l’auteur Hassan Mujtaba faisant allusion à des puces potentielles de la série 800 et à la prise en charge de PCIe Gen 5.

Rien d’autre n’a été révélé pour l’instant, bien que de nombreux autres changements soient attendus d’ici la sortie prévue de Meteor Lake. Ceux-ci incluent PCIe Gen 5 et jusqu’à 48 voies PCIe de plate-forme avec Alder Lake, aux côtés de DDR5. Ensuite, il y a Raptor Lake, qui devrait ajouter DLVR Power Delivery et un cache CPU amélioré pour les jeux de bureau. C’est également là que nous attendons des changements de base similaires à ceux mentionnés ci-dessus.

Une vidéo YouTube de juin 2022 de “Moore’s Law is Dead” prétend divulguer plusieurs spécifications clés de Meteor Lake :

Les principaux points à retenir ici incluent un nouveau socket LGA 2551, des augmentations significatives de l’IPC par rapport à Raptor Lake et une nouvelle architecture pour rivaliser avec le Zen 4 d’AMD pour les processeurs de bureau. Cependant, certaines régressions de vitesse d’horloge sont attendues. La vidéo n’a pas non plus été en mesure de révéler les vitesses d’horloge.

Nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons plus sur Meteor Lake. Si vous êtes actuellement à la recherche de nouveaux processeurs Intel, consultez notre guide complet des puces Alder Lake de 12e génération.