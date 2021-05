Intel Meteor Lake (14e génération) Date de sortie, prix et nouvelles des spécifications

Malgré une concurrence de plus en plus féroce ces dernières années, Intel reste le fabricant de processeurs incontournable pour les fabricants d’ordinateurs portables et les consommateurs.

Les données de Mercury Research ont montré qu’au cours des trois mois précédant la fin de 2020, la société représentait environ 81% de toutes les ventes de processeurs dans le monde.

Cela rend la publication à venir de l’entreprise pertinente pour un grand nombre de personnes. Contrairement à de nombreuses entreprises technologiques, les fabricants de puces sont généralement ouverts quant à leurs projets à long terme. Nous savons déjà que l’architecture Zen 4 d’AMD est en préparation, tandis qu’une feuille de route divulguée révèle des détails sur les deux prochaines générations de processeurs Intel. Ce seront les puces Alder Lake de 12e génération et Raptor Lake de 13e génération, mais Intel a déjà parlé en profondeur de ses prochains processeurs 7 nm. Parmi ceux-ci, on trouve Meteor Lake, des processeurs de 14e génération qui devraient apporter des changements importants au silicium Intel. Voici tout ce que vous devez savoir à ce stade précoce. Date de sortie d’Intel Meteor Lake Intel a déjà pris la décision inhabituelle de confirmer une date de sortie, même si ce n’est rien de plus spécifique que 2023. Meteor Lake a officiellement atteint sa phase de « bande en » en mai 2021, selon Gregory Bryant d’Intel: Excellent moyen de commencer la semaine! Nous enregistrons actuellement notre tuile de calcul Meteor Lake 7 nm. Une célébration bien méritée par l’équipe à l’occasion de cette étape importante. #IAmIntel #Innovation pic.twitter.com/oHYhFvo3iF – Gregory M Bryant (@gregorymbryant)

24 mai 2021 C’est là que toutes les différentes parties de la puce sont réunies pour la première fois – le «ruban adhésif» est le moment où une conception finale est prête pour la fabrication. Il y a souvent de nombreuses années entre le «tape in» et la sortie finale, il n’est donc pas surprenant que cela se produise cette année. L’annonce officielle reflète également le fait qu’Intel travaille déjà depuis un certain temps sur des puces 7 nm. Tarification d’Intel Meteor Lake Étant donné qu’il y a encore deux générations de processeurs d’ici la sortie prévue de Meteor Lake, il est presque impossible de prévoir les prix. Pour référence, voici le coût des puces Rocket Lake de la génération actuelle: Core i9-11900K – 513 $ – 539 $

Core i7-11700K – 374 $ à 399 $

Core i5-11600K – 237 $ à 262 $

Core i5-11400K – 157 $ à 182 $ Les prix ont progressivement augmenté de génération en génération, de sorte que les puces équivalentes pourraient être beaucoup plus chères d’ici l’arrivée de Meteor Lake. Si Intel publie également des puces intégrées conçues pour les ordinateurs portables, le prix de celles-ci dépendra de l’autre matériel et ne sera pas disponible à l’achat en tant que composants autonomes. Ce qui nous amène à la section suivante … Intel lancera-t-il des puces de bureau et mobiles Meteor Lake? Très probablement, bien que leurs sorties puissent être échelonnées. Suite à la sortie de Meteor Lake, Intel sera probablement désireux d’obtenir des puces 7 nm sur autant de PC que possible. L’énorme portefeuille d’appareils d’Intel en fera un défi, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il attende longtemps avant que les processeurs Meteor Lake de bureau et d’ordinateur portable ne soient disponibles. Rumeurs sur les spécifications d’Intel Meteor Lake Comme vous vous en doutez, les rumeurs concrètes sur les processeurs Intel 2023 sont relativement minces sur le terrain. Lors du récent événement d’Intel « Unleashed: Engineering the Future », le PDG Pat Gelsinger a expliqué que la société avait « rearchitected et simplifié notre flux de processus 7 nm, augmentant notre utilisation d’EUV de plus de 100% ». EUV fait référence à la lithographie ultraviolette avec une longueur d’onde extrêmement courte de 13,5 nm. Intel semble avoir surmonté les problèmes précédents avec la technologie qui empêchait un déploiement antérieur. On s’attend à ce que Meteor Lake utilise la même conception de CPU hybride qui sera introduite à Alder Lake. Cela comprend à la fois des cœurs à haute performance et à efficacité énergétique, bien qu’Intel combinera Gracemount avec Ocean Cove plutôt que Golden Cove. Les avantages que cela apportera ne sont pas encore clairs. Un article de Wccftech de mai 2021 a ensuite suggéré que Meteor Lake utilisera une toute nouvelle architecture connue sous le nom de Redwood Cove. Ce sera le successeur de Golden Cove (qui devrait faire ses débuts sur les processeurs Alder Lake), et sera censé fournir des «améliorations IPC et architecturales». D’autres spécifications clés selon les rumeurs pour Meteor Lake sont révélées plus tard dans l’article. Il s’agit notamment de la plate-forme LGA 1700 et de la mémoire DDR5, l’auteur Hassan Mujtaba faisant allusion aux puces potentielles de la série 800 et à la prise en charge de PCIe Gen 5. Rien d’autre n’a encore été révélé, bien que de nombreux autres changements soient attendus d’ici la sortie prévue de Meteor Lake. Celles-ci incluent PCIe Gen 5 et jusqu’à 48 plates-formes PCIe Lanes avec Alder Lake, aux côtés de DDR5. Ensuite, il y a Raptor Lake, qui devrait ajouter DLVR Power Delivery et un cache CPU amélioré pour les jeux de bureau. C’est également là que nous nous attendons à des changements fondamentaux similaires à ceux mentionnés ci-dessus. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons plus sur Meteor Lake. Si vous êtes actuellement à la recherche de nouveaux processeurs de bureau, découvrez où acheter les puces Rocket Lake de la génération actuelle d’Intel.