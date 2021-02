Le fabricant de puces américain Intel a annoncé le lancement de ses derniers processeurs de la série H, les processeurs Intel Core H35 de 11e génération pour les ordinateurs portables ultra-portables, qui sont censés offrir les performances à un seul thread les plus rapides. Les nouveaux processeurs d’Intel visent à équilibrer la mobilité avec le jeu de niveau passionné. L’Intel Core i7-11375H Special Edition est le processeur haut de gamme de la nouvelle gamme de processeurs Intel H35 et est livré avec le Turbo Boost Max 3.0 d’Intel pour fournir des fréquences Turbo jusqu’à 5 GHz.

Le processeur Intel Core i7-11375H Special Edition de 11e génération offre les performances mono-thread les plus rapides de tous les processeurs d’ordinateur portable et n’est égalé que par le chipset Intel Core i9-10980HK de 10e génération, selon la société. Dans son annonce de lancement, Intel a déclaré que le processeur Intel Core i7-11375H Special Edition de 11e génération permettrait aux utilisateurs de lire des titres AAA populaires en pleine définition à des paramètres élevés. De plus, le processeur Intel Core i7-11375H Special Edition de 11e génération permet également le jeu 4K à des réglages élevés. Intel a également déclaré qu’il s’était associé aux meilleurs équipementiers pour développer et co-concevoir les systèmes ultra-portables les plus performants pour les jeux, qui exploitent les nouveaux processeurs H35 de 11e génération.

Alors que l’Intel Core i7-11375H est l’élément phare de la nouvelle série, la série Intel Core H35 de 11e génération propose également des modèles Core i5 et Core i3. Intel, cependant, n’a fourni aucun détail sur les performances des deux processeurs aux spécifications inférieures.