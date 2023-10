Intel lance enfin la carte graphique Arc A580

Intel a enfin lancé la carte graphique discrète Arc A580. La carte est lancée dans le monde entier et disponible à partir d’aujourd’hui.

L’A580 dispose de 24 cœurs Xe et d’unités de traçage de rayons, ainsi que d’une vitesse d’horloge de 1 700 MHz, bien que toutes les cartes actuellement annoncées disposent d’une vitesse d’horloge overclockée de 2 000 MHz. Il est également livré avec 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 256 bits de large pour 512 Go/s de bande passante mémoire. La carte a une puissance totale de 185 W. Dans l’ensemble, l’A580 est assez proche de l’A750 en termes de spécifications.

L’A580 a été annoncée pour la première fois aux côtés des autres cartes graphiques Arc de la série A il y a plus d’un an. Alors que trois des quatre cartes ont été lancées l’année dernière, on n’a plus jamais parlé de l’A580 jusqu’à présent. Étant donné que l’A580 utilise une version réduite du même GPU que les A750 et A770, Intel attendait probablement qu’il y ait suffisamment de stocks de plaquettes inutilisées de la série 7 avant de produire l’A580.

Avec des spécifications similaires à celles de l’A750, vous pouvez vous attendre à des performances assez proches de celles de ce modèle. Intel vise une expérience de paramètres élevés de 1080p pour l’A580 et une expérience de taux de rafraîchissement élevé en utilisant XeSS, la technologie de mise à l’échelle et de reconstruction d’image basée sur l’IA de la société.

L’A580 est actuellement proposé par ASRock, Gunnir et Sparkle. Les prix commencent à 179 $ et la carte sera disponible dans toutes les régions vendant actuellement les autres cartes Intel Arc.

