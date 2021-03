Intel Corp étendra considérablement sa capacité de fabrication de puces avancées alors que le nouveau directeur général a annoncé son intention de dépenser jusqu’à 20 milliards de dollars (environ 1,45 crores lakh Rs) pour construire deux usines en Arizona et ouvrir ses usines à des clients extérieurs. La décision prise mardi par le PDG Pat Gelsinger vise à restaurer la réputation d’Intel après les retards de fabrication qui ont fait plonger les actions l’année dernière. La stratégie mettra directement au défi les deux autres entreprises dans le monde qui peuvent fabriquer les puces les plus avancées, la société taïwanaise Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) et la société coréenne Samsung Electronics Co Ltd. Les États-Unis et l’Europe, en tant que chefs de gouvernement des deux continents, sont devenus préoccupés par les risques d’une concentration de la fabrication de puces à Taiwan, compte tenu des tensions avec la Chine.

Les actions d’Intel ont augmenté de 6,3% après que la société a divulgué sa nouvelle stratégie et ses prévisions financières pour l’année 2021. Certains investisseurs tels que Third Point LLC avaient précédemment exhorté Intel à envisager de se séparer de ses coûteuses opérations de fabrication de puces. Intel a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires de 72 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 4,55 dollars, contre des estimations des analystes de 72,9 milliards de dollars et de 4,77 dollars par action, selon les données de Refinitiv. La société a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser de 19 à 20 milliards de dollars en dépenses en capital. Gelsinger a déclaré que les prévisions pour 2021 «reflètent la pénurie à l’échelle de l’industrie» de certains composants tels que les substrats. Intel est l’une des rares sociétés de semi-conducteurs restantes à concevoir et à fabriquer ses propres puces. Les concepteurs de puces rivaux tels que Qualcomm Inc et Apple Inc s’appuient sur des fabricants sous contrat.

Dans une interview avec Reuters, Gelsinger a déclaré qu’Intel avait «entièrement résolu» ses problèmes avec sa technologie de fabrication la plus récente et «tous les systèmes fonctionnent» sur les puces pour 2023. Il prévoit maintenant une expansion massive de la fabrication. Cela comprendra des dépenses de 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines sur un campus existant à Chandler, en Arizona, ce qui créera 3 000 emplois permanents. Intel travaillera ensuite sur de futurs sites aux États-Unis et en Europe, a déclaré Gelsinger.

Intel utilisera ces usines pour fabriquer ses propres puces, mais les ouvrira également à des clients extérieurs dans ce qu’on appelle un modèle commercial de «fonderie» dans l’industrie des puces. Gelsinger a déclaré que les nouvelles usines se concentreront sur la fabrication de puces informatiques de pointe, plutôt que sur les technologies plus anciennes ou spécialisées dans lesquelles certains fabricants tels que GlobalFoundries se spécialisent.

«Nous sommes absolument déterminés à diriger les capacités de technologie de processus à grande échelle pour l’industrie et pour nos clients», a déclaré Gelsigner, ajoutant qu’Intel avait aligné des clients pour les nouvelles usines mais ne pouvait pas divulguer leurs noms.

Il a déclaré lors d’une webémission mardi qu’Amazon.com Inc, Cisco Systems Inc, Qualcomm Inc et Microsoft Corp soutiennent ses efforts pour offrir des services de fabrication de puces.

Cette décision est un défi direct pour TSMC et Samsung. Les deux en sont venus à dominer le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, déplaçant son centre de gravité des États-Unis, où une grande partie de la technologie a autrefois été inventée, vers l’Asie, où plus des deux tiers des puces avancées sont désormais fabriquées.

Gelsinger a déclaré qu’Intel viserait à changer cet équilibre mondial en adoptant l’activité de fonderie où elle a toujours été un acteur mineur. Intel offrira aux clients de puces la possibilité de concéder sous licence ses propres joyaux technologiques – connus sous le nom d’architecture de jeu d’instructions x86 – ainsi que de construire des puces basées sur la technologie d’Arm Ltd ou la technologie open source émergente RISC-V, a-t-il déclaré.

«Nous choisirons nos prochains sites dans l’année prochaine pour les États-Unis et l’Europe», a-t-il déclaré.

Intel a également annoncé des plans pour une nouvelle collaboration de recherche avec IBM axée sur les puces informatiques et la technologie d’emballage.

Mais alors même qu’Intel entre en concurrence avec TSMC et Samsung, il envisage également de devenir un de ses clients plus importants en se tournant vers eux pour fabriquer des sous-composants de ses puces appelés «tuiles» afin de rendre certaines puces plus rentables.

«Je choisirai les meilleures technologies de processus partout où elles existent», a déclaré Gelsinger. «J’exploite les chaînes d’approvisionnement internes et externes. J’aurai la meilleure structure de coûts. Nous pensons que cette combinaison d’approvisionnement, de produits et de coûts est une combinaison qui tue. »