Intel ignoré, officiers sous-formés et sous-équipés, dirigeants et renforts manquants – RT USA News

Un rapport bipartite du Sénat américain a fourni plus de détails sur les nombreuses défaillances du système de sécurité intérieure à l’approche et pendant l’émeute de janvier à Capitol Hill.

Le document de 127 pages, qui se termine par une transcription intégrale du discours que Donald Trump a prononcé devant ses partisans lors du rassemblement Stop the Steal le 6 janvier, a été rendu public mardi. Il s’est arrêté avant d’attribuer le blâme politique à l’ancien président et s’est plutôt penché sur les détails de l’échec embarrassant de protéger le Capitole de la violation par les partisans de Trump. Une tentative d’ouverture d’une enquête plus large sur les événements, similaire à celle de la Commission sur le 11 septembre, a été bloquée par les républicains plus tôt en mai.

Dans les jours qui ont précédé l’émeute, il y avait des signes clairs que certaines personnes se dirigeaient vers Washington, DC et se préparaient à utiliser la force, selon le rapport. La police savait que des plans pour percer le Capitole étaient discutés en ligne et que les gens partageaient des cartes du complexe. Cependant, le FBI et le Department of Homeland Security n’ont pas pris la menace au sérieux et n’ont pas publié de bulletins de renseignement officiels. Les propres équipes de renseignement de la police du Capitole des États-Unis (USCP) n’ont pas non plus averti de l’ampleur du danger potentiel.





Pour aggraver les choses, l’unité de l’USCP chargée de gérer les troubles civils était mal préparée pour faire face à l’émeute. Les agents n’étaient pas autorisés à enfiler des équipements de protection au début de leur quart de travail ou à utiliser les armes les plus sérieuses à leur disposition, comme les grenades à impulsion. C’était en partie parce que beaucoup n’avaient pas la formation nécessaire pour utiliser ces armes, selon le rapport.

Lorsque les affrontements chaotiques au Capitole ont commencé, la police était en grande partie seule, personne ne coordonnant la réponse. « La direction de l’USCP n’a jamais pris le contrôle du système radio pour communiquer des ordres aux officiers de première ligne », dit le rapport.

« Pendant des heures, les cris à la radio étaient horribles », a déclaré un officier interrogé par les sénateurs pour le rapport. « Les vues étaient inimaginables et il y avait une perte totale de contrôle… Pendant des heures, AUCUN chef ou au-dessus n’a pris le commandement et le contrôle. Les agents mendiaient et imploraient de l’aide pour le triage médical. »

Pendant ce temps, la Garde nationale tardait à se déployer pour aider l’USCP. Environ trois heures ont été consacrées à la planification, à l’obtention de plusieurs approbations et à d’autres activités avant que les troupes ne soient effectivement envoyées. La lenteur de l’action du Pentagone, selon le rapport, a été « informé par la critique » il a fait face après la « la main lourde » réponse aux manifestations de Black Lives Matter en 2020.





Les législateurs ont également sévèrement critiqué le Conseil de police du Capitole, composé de trois membres, qui comprend les chefs de la sécurité des deux chambres du Congrès et l’architecte du Capitole. Les sénateurs ont constaté qu’aucun des membres du 6 janvier ne comprenait leur propre autorité ou les exigences statutaires pour faire appel à la Garde nationale.

Les sénateurs ont également souligné la gravité des affrontements entre les émeutiers et la police. Le rapport lie sept décès aux événements du 6 janvier, y compris la fusillade de l’intrus du Capitole Ashli ​​Babbitt par l’USCP. Il note que trois policiers ont perdu la vie à la suite de l’altercation, dont Brian Sicknick, qui a subi un accident vasculaire cérébral quelques heures après l’émeute, et deux qui se sont suicidés. Les autres décès étaient parmi les manifestants et étaient liés à des urgences médicales.

« Soyons honnêtes : la police du Capitole a été mise dans une situation impossible », a déclaré le sénateur Rob Portman de l’Ohio. « Sans renseignement, formation et équipement adéquats, ils n’avaient pas les outils pour protéger le Capitole. »

Le rapport a été produit conjointement par le Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, dont Portman est un membre de premier plan, et le Comité du règlement du Sénat. Il a émis une série de recommandations sur la façon d’améliorer la sécurité du Capitole. Les suggestions comprennent une meilleure formation de l’USCP, une coopération plus étroite en matière de renseignement entre les agences et un déploiement plus rapide de la Garde nationale. La police du Capitole des États-Unis emploie actuellement plus de 1 800 agents assermentés et dispose d’un budget de 500 millions de dollars.

