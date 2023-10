Intel le titre a bondi de 10 % vendredi matin après que la société ait dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes.

Jeudi, le fabricant de puces a annoncé un bénéfice par action de 41 cents, ajusté, contre l’estimation du LSEG de 22 cents. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 14,16 milliards de dollars pour le trimestre, supérieur aux attentes des analystes de 13,53 milliards de dollars, mais en baisse de 8 % par rapport au trimestre de l’année dernière. Il s’agit du septième trimestre consécutif de baisse des ventes d’Intel.

L’augmentation de vendredi était en grande partie due à la forte demande de PC et à la capacité de la direction à maintenir le cap sur un certain nombre d’initiatives qu’elle avait précédemment présentées à l’entreprise.

La course avant commercialisation d’Intel intervient également après que les actions ont chuté plus tôt dans la semaine à la suite d’informations selon lesquelles Nvidia, qui domine les puces d’intelligence artificielle, envisage de se développer dans les puces PC via un partenariat avec Arm.

Les analystes de Goldman Sachs ont reconnu que leurs attentes à l’égard d’Intel avaient été trop prudentes, mais ont ajouté qu’ils étaient préoccupés par la future transformation et l’activité de fonderie d’Intel, qui est l’activité relativement nouvelle de fabrication de puces de l’entreprise.

“Même si nos estimations à court terme étaient clairement trop prudentes et que nous reconnaissons la bonne exécution d’Intel, en particulier en ce qui concerne sa feuille de route technologique (c’est-à-dire 5 nœuds en 4 ans), nous continuons de percevoir la poursuite par Intel d’un modèle de fonderie interne comme un défi”, a déclaré Goldman Sachs. » ont écrit les analystes dans une note aux investisseurs.

Ils ont également fait part de leurs inquiétudes concernant la part du portefeuille du centre de données de l’entreprise. Les analystes de Morgan Stanley ont exprimé des préoccupations similaires.

Cependant, les performances d’Intel en matière d’IA et les activités de fonderie ont été positives pour Morgan Stanley.

“Les gros titres positifs proviendront des périphériques – commentaires sur les fonderies et l’IA. Nous nous attendons à ce que le titre offre un rendement du risque tactiquement positif à partir de maintenant, car la reprise en cours du marché rendra les investisseurs réceptifs à tous les aspects positifs à long terme”, analysent les analystes de Morgan Stanley. » a écrit dans une note aux investisseurs.

Ils ont ajouté qu’à long terme, la « feuille de route d’Intel est une situation témoin pour les gros clients ».

Intel est également en passe d’atteindre son objectif de 3 milliards de dollars d’économies pour l’année, selon le PDG Pat Gelsinger. Les analystes de JPMorgan ont salué ces économies dans une note aux investisseurs.

“L’équipe exécute également bien ses initiatives de réduction des coûts et a indiqué qu’elle est sur la bonne voie avec ses plans d’économies de 3 milliards de dollars sur COGS/Opex en 2023”, ont écrit les analystes de JPMorgan. Ils ont ajouté que, même s’ils constatent « une exécution solide et continue » et que « les fondamentaux du calcul continuent de s’améliorer progressivement », à leur avis, « les 12 prochains mois seront les plus difficiles pour l’équipe ».

Les analystes de JPMorgan ont relevé leur objectif de prix de 35 à 37 dollars, écrivant que les lancements de produits pour centres de données d’Intel l’année prochaine et plus encore pourraient aider à prédire comment les objectifs de l’entreprise progresseront au cours des trois à cinq prochaines années.

— Kif Leswing et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.

