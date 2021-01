Le nouveau directeur général d’Intel Corp a déclaré jeudi que la plupart des produits 2023 de la société seraient fabriqués dans les usines Intel, mais il a esquissé un avenir à double voie dans lequel il s’appuiera davantage sur des usines extérieures.

L’absence d’une forte acceptation de l’externalisation de la part du nouveau PDG Pat Gelsinger a fait baisser les actions de 4,7% après les heures de travail. Les actions ont augmenté de 6,5% lors des échanges réguliers, lorsque les résultats ont été publiés avant la clôture. La société a déclaré qu’elle enquêtait sur l’accès «non autorisé» à certains des résultats, le Financial Times citant son directeur financier affirmant que le fabricant de micropuces avait été piraté.

Intel prévoit également des revenus et des bénéfices au premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, continuant de bénéficier de la demande pandémique d’ordinateurs portables et de PC qui ont propulsé le passage au travail et au jeu à domicile.

Gelsinger a déclaré qu’il était « confiant que la majorité de nos produits 2023 seront fabriqués en interne », mais il a également déclaré que l’utilisation d’usines de puces extérieures est susceptible d’augmenter « pour certaines technologies et certains produits ».

Intel réfléchit depuis juillet dernier à la possibilité d’abandonner sa stratégie vieille de plusieurs décennies de conception et de fabrication de puces en demandant de l’aide sur ses unités centrales, ou CPUS, aux fabricants de «fonderie». Ces partenaires pourraient être Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et Samsung Electronics. La technologie de fabrication d’Intel, appelée processus de 7 nanomètres, est attendue en 2023.

«Nous n’avons pas obtenu de réponse sur quelles fonderies et quand», a déclaré Patrick Moorhead de Moor Insights & Strategy. «Ils ont poussé la canette sur la route.»

Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights Group, a déclaré qu’Intel ne sous-traiterait probablement pas ses puces phares.

«La vitesse de transistor de puce de 14 nanomètres d’Intel a toujours été plus rapide que ce que n’importe quelle fonderie peut offrir même à 7 nanomètres», a déclaré Chan. «Nous pensons qu’il augmentera progressivement son utilisation de fonderies externes, mais pas pour ses processeurs à gros cœurs.»

Garder la fabrication en interne signifie des investissements plus importants. L’analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, s’est demandé si Gelsinger, actuellement directeur général de VMware Inc qui avait précédemment passé 30 ans chez Intel et annoncé son intention de revenir la semaine dernière, avait eu suffisamment de temps pour creuser la question.

« Il était assez évident qu’ils essayaient d’emprunter sa crédibilité » lorsque Gelsinger a approuvé la technologie retardée d’Intel à 7 naonmètres, a déclaré Rasgon.

La décision d’Intel coïncide avec le fait que les législateurs américains ont adopté une législation bipartite pour financer la fabrication de puces aux États-Unis. Mais la nouvelle loi n’a pas encore spécifié les niveaux de financement ou les bénéficiaires, et Glenn O’Donnell, analyste chez Forrester Research, a déclaré qu’Intel pourrait saisir l’occasion pour solliciter le soutien du gouvernement américain pour la fabrication nationale.

Boosté par un nouveau processeur PC haut de gamme, Intel a retrouvé un certain élan sur le marché des PC, avec des volumes de puces PC en hausse de 33%, plus rapidement que la hausse de 26% pour l’ensemble du marché des PC, selon les données d’IDC.

Les ventes du groupe de centres de données, qui ont alimenté la croissance d’Intel au cours des dernières années, étaient de 6,1 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 5,48 milliards de dollars, selon les données de FactSet.

Mais les ventes aux clients du cloud computing, parmi les acheteurs de puces de centre de données les plus importants et les plus dynamiques, ont diminué de 15% au quatrième trimestre. Les marges d’exploitation des puces des centres de données étaient de 34% au cours du trimestre, contre 48% un an plus tôt.

« Nous pensons que les marges d’exploitation (des centres de données) vont s’améliorer à l’approche du second semestre, lorsque nous prévoyons un rebond des ventes de puces dans le cloud », a déclaré George Davis, directeur financier d’Intel.

La société a également augmenté son dividende de 5%.

Le fabricant de puces a déclaré qu’il s’attend à un chiffre d’affaires ajusté de 17,5 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice et à un bénéfice ajusté par action de 1,10 dollar, tous deux en avance sur le consensus des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 20 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 1,52 dollar ont également dépassé les objectifs de Wall Street.