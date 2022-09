Intel et Samsung lancent un PC ” coulissant ” avec écran extensible

Intel et Samsung ont une autre nouvelle idée sur la façon de fabriquer un PC : un appareil “coulissant” avec un écran qui s’étend à une taille beaucoup plus grande lorsque vous tirez sur le bord.

Stephen Shankland/Crumpe



Dépourvu de clavier, le PC coulissant ressemblait plus à une tablette. Mais avec une diagonale d’écran allant de 13 pouces à 17 pouces, il ressemblait plus à un ordinateur portable. Le directeur général d’Intel, Pat Gelsinger, et JS Choi, chef de la division d’affichage de Samsung, ont présenté l’appareil au Conférence sur l’innovation Intel Mardi.

L’appareil répondra aux besoins à la fois d’un grand écran et de la portabilité, a déclaré Gelsinger. C’est une démonstration de ce qui est possible avec la technologie d’affichage OLED qui est construite sur un substrat en plastique flexible.