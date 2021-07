Intel et Qualcomm concluent un accord de fabrication de puces

Qualcomm et Amazon seront les premiers clients de la nouvelle activité Foundry Services d’Intel. La société à l’origine des chipsets Snapdragon s’approvisionnera en SoC auprès d’Intel sur sa technologie de processus 20A qui utilise la nouvelle architecture de transistor RibbonFET et promet une meilleure gestion de l’alimentation. Le nœud devrait être publié d’ici 2024. La division des services Web (AWS) d’Amazon s’appuiera sur les nouvelles solutions d’emballage IFS d’Intel, bien qu’aucun chipset spécifique ne soit réellement produit pour Amazon.

La fabrication de chipsets et de solutions d’emballage pour des sociétés tierces signale un changement majeur dans le plan d’affaires d’Intel et consolide ses objectifs de reprendre la position de leader dans le segment des semi-conducteurs d’ici 2025. La société a également annoncé une feuille de route pour ses processeurs, y compris un tout nouveau schéma de nommage pour ses chipsets commençant par les prochaines puces Alder Lake de 12 génération devraient sortir plus tard cette année. La dénomination des nœuds nanométriques standard de l’industrie sera supprimée au profit des nombres. Oui, Intel appellera son chipset interne 10 nm de nouvelle génération Intel 7. Il promet un gain de performances de 10 à 15 % et est déjà en production.

La version suivante s’appellera Intel 4, basée sur un nœud de 7 nm et devrait faire ses débuts en 2023. Elle sera basée sur la lithographie EUV et promet un gain de performances de 20 % par rapport à son prédécesseur. L’Intel 20A qui est salué comme l’innovation de rupture dans le pipeline d’Intel et celui sur lequel les puces de Qualcomm seront basées est attendu au premier semestre 2024.