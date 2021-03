Il y a quelques jours, Intel a publié une série d’annonces vidéo sur YouTube, la plate-forme préférée de tous pour passer du temps. Ils sont intitulés « Justin Gets Real », la plus grande réussite de ces publicités est peut-être simplement qu’ils ont réussi à faire participer l’ancienne star des publicités « I’m a Mac » d’Apple, Justin Long. Dans la ligne de tir se trouvait Apple, en particulier la gamme Apple MacBook. Il existe également un site Web qui détaille ces affirmations dans un format facile à lire avec de nombreuses infographies, si perdre du temps et de la bande passante sur YouTube n’est pas votre truc. Les affirmations d’Intel sont assez simples: les ordinateurs portables équipés de processeurs Intel fabriqués par Dell, HP, Acer, Asus et d’autres, offrent plus que le nouvel Apple MacBook Pro 13 et l’Apple MacBook Air, alimentés par les puces Apple M1 .

Il semble que les utilisateurs voient à travers la tentative désespérée. Bien que ce ne soit absolument pas une méthode scientifique, un rapide coup d’œil à la réponse à ces publicités sur YouTube donne une idée du fait que la stratégie ne fonctionne pas très bien pour Intel. La vidéo «Justin devient réel: avoir des choix» compte environ 5 000 mentions J’aime et environ 10 000 Je n’aime pas. Vous pouvez trouver le moment curieux, mais vous ne devriez vraiment pas. L’heureux partenariat d’Intel avec Apple, qui a duré jusqu’à 15 ans, commence à se terminer. Cela semble être un cas de désespoir, car à première vue, Intel sautait joyeusement avec Apple pendant cette période, mais commence maintenant à trouver des défauts dans la série MacBook au moment où ses puces sont abandonnées par Apple. de même, la publicité «Justin Gets Real: 2-in-1 Flexibility» voit 3,6K likes et 7,6K dislikes, au moment de la rédaction de cet article. La publicité «Justin Gets Real: PC Gaming» a actuellement enregistré 3,5 000 mentions J’aime et 5,9 000 aversions. Etc. Et si vous pensez que les likes ne racontent pas vraiment toute l’histoire, les commentaires des utilisateurs ne retiennent pas non plus. «C’est ce qui se passe lorsqu’une entreprise investit dans le pseudo marketing au lieu de la R&D», écrit un utilisateur rgarcia071 dans l’une des vidéos. «Intel fabrique des ordinateurs portables à écran tactile maintenant? Non, non. Ils ont juste fait de la publicité pour le produit de quelqu’un d’autre », souligne un utilisateur Eric Shinn, à juste titre. «Ce que Intel ne dit pas, c’est qu’ils alimentent en fait tous les mac sauf 2 modèles. Ils sont salés pour ça, je ne veux pas voir à quel point ils seront salés en 2022 quand Apple en aura officiellement fini avec eux », se demande Sylvan Prey-Harbaugh. Parmi de nombreux commentaires qui invoquent également la rivalité d’Intel avec AMD, qui est sur la courbe ascendante avec leurs nouvelles puces Ryzen, un utilisateur de LidlWiFi 2.0 le résume: «C’est littéralement Intel admettant qu’ils sont associés par AMD et Apple en ce moment. . » Le dernier mais non le moindre, parmi les milliers de commentaires, est celui de Homemade 102: «Apple rit en sachant qu’Intel est terrifié et désespéré.» Certains soulignent même des failles dans les publicités, comme Justin prenant un PC qu’il n’a jamais utilisé auparavant et le déverrouillant avec la reconnaissance faciale.

Je vais résumer rapidement ce que disent les publicités, car elles relancent à nouveau le débat PC vs Mac. Fondamentalement, Intel a une liste de contrôle pour vous, une liste de contrôle de ce que ses appareils écosystémiques ont et pense donc que ces fonctionnalités sont importantes. Intel affirme que les puces Apple M1 ne traduisent pas les affirmations en performances réelles, Apple n’offre pas d’écrans tactiles dans les appareils MacBook, affirme que certaines machines alimentées par processeur Intel offrent également une meilleure autonomie de la batterie et choisit sélectivement certains scénarios d’utilisation pour revendiquer les processeurs Intel fonctionnent mieux que l’Apple M1. Intel affirme également que les Mac ne sont pas vraiment considérés comme des appareils de jeu, citent le manque de support multi-moniteurs de M1, se moquent de la barre tactile Apple MacBook et qualifient les choix de couleurs de «gris et plus gris».

La réalité des arguments sélectifs et illustrons cela avec un exemple du monde réel ici, est assez intéressante telle que vous la voyez se dérouler. Vous dépensez environ Rs 92 900 pour un Apple MacBook Air avec la puce M1 et vous obtenez ce qui est de loin la machine la plus performante dans l’espace ultraportable. Aucun écran tactile ne vous dérange. Prenons ce qui est peut-être le meilleur qu’Intel a à offrir dans cet espace en collaboration avec Microsoft pour le système d’exploitation Windows 10 et divers fabricants de PC. Vous dépenserez environ Rs 1,01,990 pour une performance nettement inférieure du Microsoft Surface Laptop 3 (un processeur Intel Core i5 de 10e génération et un écran tactile de 13,5 pouces). Le stylet Microsoft Surface Pen coûte environ 9 500 roupies en plus — Intel souligne qu’Apple MacBook a besoin de «périphériques et équipements supplémentaires». Le nouveau Dell XPS 13 (9310) a des prix à partir de Rs 1,49,990 pour un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Le prix du cabriolet HP Spectre x360 13 est supérieur à 1,14,999 Rs. Intel mentionne spécifiquement l’Acer Swift 5 avec le processeur Intel Core i7-1165G7 et affirme qu’il offre une meilleure autonomie de la batterie – au prix de Rs 1,24,999 et si vous êtes chanceux, vous pourriez obtenir suffisamment d’offres pour ramener cela à Rs 99,999 . Et nous avons toujours eu des gens dire que les produits Apple sont chers. Il y a perception et réalité.

La séparation entre Intel et Apple a commencé à l’été 2020, quand Apple a annoncé qu’elle allait changer tous les appareils informatiques Mac vers leurs propres puces Apple Silicon, en remplacement des processeurs Intel Core. Selon les chiffres, les puces M1 de première génération sont 3,5 fois plus rapides que les puces Intel qu’elles remplacent dans l’Apple MacBook Air. Et 2,8 fois plus rapide que les puces Intel de l’Apple MacBook Pro. Ces améliorations de performances dans le monde des appareils informatiques signifient à peu près que le deuxième meilleur est à peu près immobile. En fait, le MacBook Air est plus rapide que 98% des ordinateurs portables PC vendus l’année dernière, selon Apple. Mais pour une entreprise comme Intel, la réponse ne devrait pas venir sur YouTube. Et le scoop étant qu’ils ont débauché le type «Je suis un Mac». La réponse devrait être avec le matériel, les puces faisant un bond en avant significatif en termes de performances. Mais là encore, c’est exactement le problème d’Intel, qui a également vu ses rivaux AMD se précipiter et prendre une part importante du marché des PC.