Intel dit que la loi de Moore est toujours en vigueur. Nvidia dit que c’est terminé.

Patrick Gelsinger, PDG d’Intel, au WEF à Davos, en Suisse, le 23 mai. 2022. Adam Galica | CNBC

Deux des plus importantes sociétés américaines de semi-conducteurs ne sont pas d’accord sur le rythme des progrès des puces et sur la question de savoir si la loi de Moore s’applique toujours. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré mardi lors d’un événement de lancement de l’entreprise que la loi de Moore, une règle empirique du fondateur d’Intel datant des années 1960, est “bien vivante”. La théorie, avancée par Gordon Moore, implique que les puces continueront à devenir plus rapides et moins chères à un rythme prévisible. Nvidia, qui a maintenant environ trois fois plus de valeur qu’Intel, prêche un message très différent. Le co-fondateur et PDG Jensen Huang a déclaré la semaine dernière que la loi de Moore était terminée. “La méthode d’utilisation des transistors de force brute et les avancées de la loi de Moore ont largement suivi leur cours”, a déclaré Huang aux investisseurs après avoir dévoilé de nouveaux produits. La divergence souligne le contraste frappant entre Intel et les autres sociétés américaines de semi-conducteurs. Intel s’est engagé à continuer à fabriquer certaines de ses puces, tandis que Nvidia et d’autres s’appuient principalement sur des fonderies tierces en dehors des États-Unis La loi de Moore fait spécifiquement référence au nombre de transistors sur une puce, qui, selon Moore, doublerait tous les deux ans, améliorant ainsi la puissance de traitement. Pour augmenter le nombre de transistors sur une puce, ils doivent être plus petits, ce qui nécessite des progrès dans la technologie de fabrication. Pendant des années, Intel a été le leader de la technologie de fabrication de semi-conducteurs et a toujours fabriqué des puces avec les transistors les plus denses au monde. Mais ces dernières années, Intel a été dépassé par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Samsung, qui peuvent actuellement produire des processeurs avec des transistors de 5 nanomètres, tandis qu’Intel est toujours bloqué sur les technologies 10 nanomètres et 7 nanomètres.

L’un des principaux objectifs d’entreprise d’Intel sous Gelsinger est de revenir au “leadership en matière de performances”, ce qui signifie que ses puces doivent être aussi rapides et efficaces que les puces fabriquées par des concurrents dans des fonderies tierces. Intel veut faire progresser sa fabrication de cinq “nœuds”, ou cinq tailles de transistors, en quatre ans pour rattraper son retard, tandis que l’introduction d’un nouveau nœud avec des transistors plus petits prend historiquement deux ans. Intel a besoin de la loi de Moore pour persister, car la société essaie toujours activement d’entasser plus de transistors sur une seule puce. Mais la taille a ses limites, car à un moment donné, les transistors deviennent si petits qu’ils se heurtent à un problème de physique. Mardi, Gelsinger a qualifié cela de “jour du jugement”. Gelsinger a déclaré qu’Intel travaille sur des avancées de fabrication telles que les nouvelles techniques de lithographie et l’architecture RibbonFET qui permettraient à l’entreprise de continuer à entasser plus de transistors sur chaque puce même s’ils deviennent suffisamment petits pour être mesurés en angströms, ou une unité égale à cent -millionième de centimètre. “Nous aspirons à partir d’aujourd’hui à environ 100 milliards de transistors sur un seul boîtier. D’ici la fin de la décennie, un billion de transistors dans un seul boîtier”, a déclaré Gelsinger. “Nous respectons le calendrier.”

“La voie à suivre”

Les processeurs les plus récents de Nvidia sont fabriqués par TSMC, qui dispose actuellement des techniques de fabrication de semi-conducteurs les plus avancées et est le plus grand fabricant de puces au monde. Nvidia conçoit des puces mais se soucie moins du côté fabrication. Plutôt que la loi de Moore, la réponse de Nvidia au défi technique de créer des transistors plus petits est un concept que Huang appelle “l’informatique accélérée”. Dans sa vision, des applications intenses comme l’intelligence artificielle peuvent fonctionner sur le processeur spécifique qui les gère le mieux, qui serait le processeur graphique développé par Nvidia. En d’autres termes, il y a moins besoin de la spécialité d’Intel. “À l’avenir, les opportunités de continuer à suivre la courbe de performance des prix de la loi de Moore sont terminées”, a déclaré Huang. “Donc, si vous voulez être en mesure de faire du calcul à plus grande échelle et de le faire de manière rentable, après 15 ans – presque 20 ans – de poursuite du calcul accéléré, je pense que, très largement, c’est presque la sagesse conventionnelle qui le calcul accéléré est vraiment la voie à suivre.”

