Intel dévoile Thunderbolt 5 avec jusqu’à 120 Gbit/s de bande passante

Thunderbolt 5 est officiel et c’est un bond en avant en termes de vitesse. Il porte la bande passante de 40 Gbit/s à 120 Gbit/s, dispose du double de voies PCIe et peut fournir jusqu’à 240 W de puissance via un seul câble USB-C.

Techniquement, dans une configuration standard, Thunderbolt 5 fournira 80 Gbit/s – en utilisant deux de ses quatre voies PCIe en bande passante bidirectionnelle. C’est deux fois plus rapide que Thunderbolt 4. Cependant, lorsqu’une plus grande bande passante est nécessaire (comme pour les écrans haute résolution), Thunderbolt 5 peut envoyer jusqu’à 40 Gbit/s sur trois de ses quatre voies – transmettant 120 Gbit/s et recevant 40 Gbit/s.

Toute cette bande passante permettra de faire fonctionner trois écrans 4K 144 Hz simultanément, plusieurs écrans 8K ou un seul moniteur jusqu’à une fréquence ridicule de 540 Hz.

Avec jusqu’à 240 W de charge possible, Thunderbolt 5 permettrait même aux ordinateurs portables de jeu d’abandonner les chargeurs propriétaires et d’utiliser simplement l’USB-C.

Cependant, Thunderbolt 4 ne va pas disparaître. Intel réservera Thunderbolt 5 aux systèmes de création de contenu, de jeux et de postes de travail, tandis que Thunderbolt 4 perdurera pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’autant de bande passante.

Thunderbolt 5 ne fait pas partie des processeurs Intel de 14e génération et nécessitera à la place une puce discrète, nommée Barlow Ridge. Intel affirme que les premières machines équipées de Thunderbolt 5 arriveront en 2024.

