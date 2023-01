Intel coule, remaniement du conseil d’administration de Salesforce

Mes 8 principales choses à surveiller vendredi 27 janvier 1. Intel (INTC) attrape plusieurs baisses d’objectifs de prix à Wall Street après avoir manqué les estimations avec les bénéfices et les revenus du quatrième trimestre. Les conseils étaient également faibles. Les actions chutent de 10% tôt vendredi, faisant pression sur les actions du Nasdaq à l’air libre. Le PDG Pat Gelsinger est très gentil, mais que se passe-t-il ici ? Comment Intel a-t-il pu prendre autant de retard ? Effondrement historique pour cet ancien leader de l’industrie des puces. 2. Piper Sandler relève l’objectif de cours d’On Semiconductor (ON) à 85 $ par action contre 75 $ ; maintient la cote de surpoids (achat). Les analystes prédisent un plancher de jetons au milieu de l’année. L’action de vendredi matin est prise dans le courant descendant d’Intel, tout comme nos demi-finales du Club Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) et Qualcomm (QCOM). 3. Alors que le Nasdaq, le S & P 500 et le Dow Jones Industrial Average devraient ouvrir en baisse, les trois indices boursiers se dirigent vers une autre semaine positive. Mais nous savons que ce qui se passe tôt peut changer à la fin. Ainsi, nous suivons toute la session pour les membres du Club depuis le livestream “Morning Meeting” à 10h20 HE jusqu’à la dernière heure avec le “Homestretch”. 4. Salesforce (CRM) confirme un remaniement de son conseil d’administration, une bonne nouvelle pour une holding Club confrontée à un ralentissement de la croissance, à une rotation des dirigeants, à des licenciements et à une pression croissante des militants. Je ne pense pas que ce soit le dernier changement, car ces mouvements étaient en préparation avant qu’un gros investisseur ne prenne une participation. 5. Les actions du Dow American Express (AXP) et Visa (V) augmentent. Surtout, Amex en hausse de plus de 5%, après avoir délivré des guidances solides et augmenté son dividende de 15%. Les investisseurs regardent au-delà des bénéfices et des pertes de revenus du géant des cartes de crédit au quatrième trimestre. Visa, d’autre part, fournit des battements trimestriels de haut et de bas. MasterCard (MA) affiche également un bon trimestre. 6. Deux jours après avoir annoncé un plan de rachat massif de 75 milliards de dollars, Chevron (CVX) affiche un bénéfice record de 36,5 milliards de dollars pour 2022. Le double de l’année précédente. Mais un gros raté au quatrième trimestre sur le bénéfice par action, mais un battement sur les revenus. Les actions pétrolières du Club sont Coterra Energy (CTRA), Devon Energy (DVN), Halliburton (HAL) et Pioneer Natural Resources (PXD). 7. Barclays augmente l’objectif de cours d’Abbott Laboratories (ABT) à 125 $ par action contre 122 $. Les analystes constatent une meilleure amélioration des dispositifs médicaux et du diabète. Dans le secteur pharmaceutique, nous aimons et possédons Eli Lilly (LLY) pour son nouveau médicament contre le diabète qui pourrait bientôt être approuvé pour lutter contre l’obésité. Ce feu vert réglementaire sur la perte de poids pourrait ouvrir la voie au médicament le plus vendu de tous les temps. 8. Les actions de Hasbro (HAS) chutent après que le fabricant de jouets a supprimé 1 000 emplois, soit 15 % de ses effectifs, annoncé le départ du directeur de l’exploitation et mis en garde contre les faibles résultats du trimestre de vacances. UBS réduit l’objectif de cours de 110 $ à 90 $ par action ; conserve la cote d’achat. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, NVDA, QCOM, CRM, CTRAM DVN, HAL, PXD, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

