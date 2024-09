Intel Core Ultra 7 265K se rapproche du Core Ultra 9 285K dans de nouveaux tests de fuite

L’Ultra 7 265K à 20 cœurs brille dans de nouveaux tests

Plus rapide que de nombreux 285K.

Au cas où vous n’auriez pas suivi l’actualité, Intel est sur le point d’annoncer son Core Ultra Series 2, également connu sous le nom de Core Ultra 200 Series, nom de code Arrow Lake-S. Il s’agit de la première génération d’ordinateurs de bureau à utiliser le nouveau schéma de dénomination d’Intel, de sorte que les noms des nouveaux SKU peuvent parfois prêter à confusion. Les prochains modèles 265K et 265KF ne sont pas les successeurs de la série 14600K(F) ; en fait, ils appartiennent au niveau Core Ultra 7, qui succède au Core i7.

Le nom a changé, les performances aussi. Les scores précédents pour ce SKU, en particulier la variante 265KF avec graphiques Arc intégrés désactivés, montraient une amélioration modérée inférieure à 10 % par rapport à son prédécesseur, le 14700K. Cependant, la nouvelle référence le place beaucoup plus haut dans le classement, atteignant presque le niveau de performances du segment phare Core Ultra 9 285K.

Core Ultra 7 265K, source : Geekbench

Le processeur a été testé sur une carte de milieu de gamme appelée ASUS TUF Gaming Z890 WIFI, équipé de 64 Go de mémoire DDR5 de vitesse inconnue. Le processeur comporte 8 P-Cores et 12 E-Cores (un total de 20 cœurs), qui ne prennent pas en charge l’hyperthreading. Malgré l’absence de cette technologie, le processeur est d’environ 15 % plus rapide dans les tests monocœur et multicœur par rapport au 14700K.

Ce nouveau résultat est nettement meilleur que les précédents. Il est probable que le processeur utilise une configuration non standard (limite de puissance accrue), mais il ne semble pas être overclocké. Il s’en tient toujours à la fréquence de référence d’Intel de 5 400 MHz, éventuellement avec plus de cœurs actifs.

Le lancement de la série Intel Core 200K est désormais prévu pour le 24 octobre. Il reste encore beaucoup de temps pour que de nouvelles fuites apparaissent. Nous les surveillerons et fournirons des mises à jour si nécessaire. Il convient d’ajouter que pour l’instant, il n’y a aucun signe du modèle Core Ultra 5 245K(F) dans la base de données Geekbench.

