Intel, Chevron, American Express, Silvergate et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Intel — Le fabricant de puces a subi une perte de 9 % de ses actions tôt le matin après que ses derniers résultats financiers aient manqué les estimations des analystes et aient montré des baisses importantes des ventes, des bénéfices et de la marge brute de la société. La société a également prévu une perte pour le trimestre en cours.

Micro-systèmes avancés – Les actions de puces telles que Advanced Micro Devices ont chuté en tant que groupe suite aux résultats d’Intel. Les actions d’Advanced Micro Devices ont chuté de près de 2,4 %, tandis que les actions de Nvidia et Micro ont chuté d’environ 1,5 % chacune.

Chevron – Les actions ont chuté de plus de 1% après que Chevron a publié ses derniers résultats. Le producteur de pétrole a manqué les attentes en matière de bénéfices, mais a dépassé les prévisions de revenus, selon les estimations consensuelles de Refinitiv. Les actions avaient gagné jeudi après que Chevron ait augmenté son dividende et annoncé un plan de rachat.

American Express — Les actions de la société de cartes de crédit ont augmenté de 5 % malgré des résultats plus faibles que prévu pour le quatrième trimestre. American Express a déclaré 2,07 $ de bénéfice par action sur 14,18 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 2,22 dollars par action sur 14,22 milliards de dollars de revenus. Cependant, les prévisions d’American Express pour 2023 étaient meilleures que prévu pour les bénéfices et les revenus. De plus, AMEX a annoncé qu’elle augmenterait son dividende de 15 %.

Ralph Lauren – Les actions ont chuté de plus de 3% après que BMO Marchés des capitaux a déclassé l’action pour sous-performer. La société d’investissement a déclaré que le récent rallye de Ralph Lauren était allé trop loin.

Moelleux – Les actions de Chewy ont augmenté de plus de 4% après que Wedbush a amélioré le titre pour surperformer par rapport au neutre.

Capitale de Silvergate – La banque aux entreprises de cryptographie a chuté d’environ 8% après que la société a suspendu les paiements sur son dividende en actions privilégiées de série A, dans le but de préserver le capital alors qu’elle navigue sur la récente volatilité du marché de la cryptographie. L’action est en baisse depuis novembre, après l’effondrement de l’échange de crypto FTX, pour qui Silvergate détenait des dépôts, dans un scandale.

Visa — L’opérateur de réseau de paiement a annoncé de solides résultats financiers pour son dernier trimestre, notamment un bénéfice ajusté par action de 2,18 $ et des revenus de 7,94 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à 2,01 dollars par action de bénéfice ajusté et à 7,70 milliards de dollars de revenus, selon Refinitiv. Les actions de Visa ont augmenté d’environ 1 % dans les échanges avant commercialisation.

Hasbro – Les actions du fabricant de jouets ont chuté de plus de 5% après que la société a annoncé qu’elle supprimerait environ 1 000 postes d’employés et a mis en garde contre les faibles résultats du trimestre de vacances. Le licenciement d’environ 15% de ses effectifs mondiaux intervient alors que l’entreprise cherche à économiser entre 250 et 300 millions de dollars par an d’ici la fin de 2025.

UCK – Le fabricant de puces KLA Corporation a baissé d’environ 4,6 % après avoir publié des prévisions plus faibles que prévu pour son troisième trimestre fiscal. Sinon, KLA a signalé un battement sur les bénéfices et les attentes en matière de revenus.

– Tanaya Macheel, Yun Li et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage