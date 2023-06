Intel baisse alors qu’Apple passe à son propre silicium sur tous les ordinateurs

Intel les actions ont chuté lundi alors que Pomme a déclaré qu’un prochain ordinateur Mac Pro comprendra une nouvelle puce maison, ce qui représente l’achèvement des efforts de la société pour apporter ses propres processeurs à l’ensemble de sa gamme de PC.

Le M2 Ultra, qui alimentera le nouvel ordinateur, est jusqu’à trois fois plus rapide que le Mac Pro Intel le plus rapide. Lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple lundi, Jennifer Munn, directrice de la gestion du programme d’ingénierie, a qualifié le M2 Ultra de « puce monstrueuse ».

Apple a lancé sa première puce informatique, la M1, en 2020.

Le silicium d’Apple est « un type de concurrence différent », a déclaré l’ancien cadre d’Intel Gregory Bryant lors d’une conférence Evercore en 2021. « Il ne s’agissait pas tant du silicium que de l’écosystème des développeurs et de l’unification de cette base de développeurs et d’applications qu’ils ont sur l’iPhone et l’iPad et de l’apporter au Mac. Je pense donc que c’était inévitable. »

Le Mac Pro contenant la nouvelle puce sera livré avec 192 Go de mémoire, a déclaré Apple. L’ordinateur commencera à 6 999 $.

En plus d’Apple, Intel fait face à une concurrence accrue de DMLA qui a gagné des parts de marché dans les puces pour PC et centres de données, et Nvidia dont les processeurs deviennent de plus en plus populaires pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle.

Apple détenait environ 9% de part de marché des expéditions mondiales de PC au premier trimestre, a déclaré le chercheur de l’industrie technologique Gartner en avril. Mais l’industrie du PC s’est contractée, les livraisons totales ayant chuté de 30 % d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires Mac d’Apple au dernier trimestre a chuté de 31% à 7,17 milliards de dollars.

Les actions d’Intel ont baissé de 3,9 % à 30,09 $ en début d’après-midi, heure de l’Est.

MONTRE: Apple présente les puces M2 Max, Pro et Ultra