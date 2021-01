La conférence CES 2021 d’Intel a été plutôt chargée alors que la société a dévoilé et présenté une multitude de nouvelles plates-formes et de nouveaux produits. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu tous les détails, mais l’aperçu approximatif qui nous a été donné semble excitant.

Commençons par sans doute le plus intéressant – Alder Lake. La plate-forme devrait aller contre la puce ARM M1 d’Apple. Intel affirme qu’il utilise une architecture hybride similaire à BIG.little d’ARM en utilisant des cœurs haute performance avec des cœurs à haute efficacité. Cependant, Intel souhaite que cette plate-forme soit la base des futurs processeurs de bureau et d’ordinateurs portables au lieu de se concentrer sur les plates-formes mobiles.

Ces puces arriveront probablement sur le marché au second semestre de cette année et utiliseront une version améliorée du processus de fabrication SuperFin 10 nm et contrairement aux autres plates-formes annoncées aujourd’hui, Alder Lake fera partie des processeurs Intel de 12e génération.

Dans les processeurs actuels de 11e génération, Intel a taquiné ses processeurs Tiger Lake 35W et 45W pour ordinateurs portables. Ce sont essentiellement les variantes 15W et 35W Tiger Lake mais augmentées à 35W et 45W, respectivement, leur permettant d’atteindre des vitesses d’horloge de 5,0 GHz. Ils fourniront jusqu’à 8 cœurs et des fonctionnalités telles que Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 / 6E et PCIe Gen 4 pour prendre en charge des GPU dédiés hautes performances.

Pour les amateurs de PC de bureau, Intel a taquiné son processeur Rocket Lake Core i9-11900K prenant en charge PCIe 4.0 et augmentant l’IPC (instructions par cycle) de 19% dans le but de ravir finalement la couronne du jeu à AMD.

Le processus SuperFin 10 nm alimentera les appareils bas de gamme et les appareils éducatifs sous la forme de Jasper Lake. Les gammes de processeurs Pentium Silver et Celeron basées sur la nouvelle architecture promettent une augmentation de 35% des performances dans la plupart des applications et 78% de meilleures performances graphiques.

Enfin, Intel a présenté Tiger Lake pour les clients professionnels en divisant ses produits en deux gammes – vPro et Evo vPro. Ce dernier est essentiellement vPro plus la plate-forme Evo actuelle d’Intel. Les deux offrent une sécurité et des fonctionnalités professionnelles améliorées, comme ils le font habituellement.

On s’attend à ce que tous les nouveaux produits arrivent ce trimestre, à l’exception d’Alder Lake – ils arriveront au cours du second semestre de cette année.