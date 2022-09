Intel annonce les processeurs de bureau «Raptor Lake» de 13e génération

Intel a annoncé aujourd’hui sa 13ème génération de processeurs pour PC de bureau. Baptisée “Raptor Lake”, la gamme comprend actuellement trois nouveaux modèles de CPU, avec deux variantes chacun. Intel affirme que la 13e génération offre jusqu’à 15 % de meilleures performances monothread et jusqu’à 41 % de meilleures performances multithread par rapport à la 12e génération.

Au sommet de la gamme se trouve le nouveau Core i9-13900K et sa variante sans iGPU, le 13900KF. Poursuivant sur la conception de l’architecture hybride de la 12e génération, le 13900K dispose de 8 cœurs P et de 16 cœurs E pour un total de 32 threads (il n’y a pas d’Hyper-Threading sur les cœurs E). Il dispose de 32 Mo de cache L2 et de 36 Mo d’Intel Smart Cache (L3). Les cœurs P peuvent augmenter jusqu’à 5,8 GHz et les cœurs E jusqu’à 4,3 GHz. Le CPU a une puissance de base de 125W et une puissance Turbo maximale de 253W.

Aucune des pièces ci-dessous n’a encore de prix de détail officiel, mais plutôt le RCP (prix client recommandé) qui est le prix pour les détaillants pour 1000 unités achetées. Le RCP 13900K est de 589 $ et le 13900KF est de 564 $. Le prix de vente réel sera un peu plus élevé.

Vient ensuite le 13700K, qui possède 8 cœurs P et 8 cœurs E, avec un nombre total de threads de 24. Il dispose de 24 Mo de cache L2 et de 30 Mo de cache L3. Il peut augmenter jusqu’à 5,4 GHz sur les cœurs P et 4,2 GHz sur les cœurs E. Il a une puissance de base de 125 W et une puissance Turbo maximale de 253 W (oui, comme le i9). Le 13700K a un RCP de 409 $ et le 13700KF est de 384 $.

Enfin, il y a le 13600K, qui a 6 cœurs P et 8 cœurs E pour un nombre total de threads de 20. Il dispose de 20 Mo de cache L2 et de 24 Mo de cache L3. Les cœurs P augmentent jusqu’à 5,1 GHz et les cœurs E jusqu’à 3,9 GHz. Il a une puissance de base de 125W et une puissance Turbo max de 181W. Le RCP du 13600K est de 319 $ et le 13600KF est de 294 $.

Les six modèles disposent de 20 voies CPU PCIe (jusqu’à 16 PCIe 5.0 + 4 PCIe 4.0) et prennent en charge les mémoires DDR5 5600 et DDR4 3200, avec une mémoire plus rapide prise en charge via XMP. Toutes les références non-F sont équipées de la carte graphique Intel UHD Graphics 770.

Les processeurs de 13e génération fonctionneront sur les nouvelles cartes mères de chipset Z790 annoncées aujourd’hui ainsi que sur les cartes mères précédentes de la série 600. Les nouveaux processeurs et cartes mères seront disponibles à partir du 20 octobre.

