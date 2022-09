Intel annonce les prix et la disponibilité de l’Arc A770

Intel a annoncé aujourd’hui les informations sur les prix et la disponibilité de sa carte graphique phare pour ordinateur de bureau. Le GPU de bureau Intel Arc A770 commencera à 329 $ et sera disponible à partir du 12 octobre.

L’A770 est la carte graphique de bureau phare de la société et l’une des trois qui ont été annoncées jusqu’à présent (les deux autres étant l’A380 et l’A750). L’A770 est basé sur le GPU Arc 7, qui comprend la gamme complète de 32 cœurs Xe et d’unités de traçage de rayons. Il propose également des options de mémoire de 8 Go et 16 Go. L’A770 prendra également en charge XeSS, la technique de reconstruction d’image et de super échantillonnage basée sur l’IA d’Intel.

Il est important de noter qu’Intel a mentionné le prix de départ de l’A770, qui ne sera probablement que le modèle 8 Go. La société n’a pas annoncé de prix pour son propre modèle en édition limitée (photo ci-dessus) qui dispose de 16 Go.

Pour mettre le prix en contexte, l’A770 coûte le même prix en octobre 2022 que le Nvidia RTX 3060 en janvier 2021 (sur papier, du moins). En ce qui concerne les performances, Intel a précédemment affirmé que l’A770 correspondait à peu près ou surpassait légèrement le 3060 à 1080p dans les titres de lancer de rayons.

On dit que les cartes sont en route vers les examinateurs, nous devrions donc bientôt avoir des chiffres de performance plus concrets.

