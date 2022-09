Intel annonce les prix et la disponibilité de l’Arc A750

Plus tôt cette semaine, Intel a finalement annoncé le prix et la disponibilité de son GPU phare A770. Aujourd’hui, la société annonce également des détails supplémentaires sur son GPU A750 moins cher ainsi que plus d’informations sur l’A770.

L’A750 est l’option de niveau inférieur de la série premium Arc 7 d’Intel, juste en dessous du produit phare A770. Il débutera à 289 $ et sera disponible le 12 octobre aux côtés de l’A770 à 329 $. Intel a également annoncé que la variante personnalisée en édition limitée de l’A770 avec 16 Go de mémoire coûtera 349 $.

La société avait également des performances à offrir par rapport à la Nvidia GeForce RTX 3060. Intel affirme que l’A750 est en moyenne 6 % plus rapide que la 3060 à 1440p en utilisant un mélange de titres exécutant différentes API.













Les performances d’Intel

Intel avait également des chiffres qui tenaient compte du prix actuel du marché du 3060 d’environ 418 $, ce qui, par rapport aux 289 $ de l’A750, a fourni une augmentation de 53 % de la métrique performance/dollar en faveur d’Intel.

Intel semble optimiste pour le moment en ce qui concerne ses mesures de performances ainsi que la santé de ses pilotes. Les critiques devraient apparaître à partir de la semaine prochaine, nous découvrirons donc bientôt comment ces nouvelles cartes se comparent, non seulement contre Nvidia mais aussi AMD.

