Intel annonce des processeurs pour ordinateurs portables de 13e génération – La série HX apporte jusqu’à 24 cœurs et une fréquence maximale de 5,6 GHz

Après avoir présenté ses processeurs de bureau Raptor Lake en 2022, Intel a maintenant dévoilé ses équivalents pour ordinateurs portables avec la nouvelle série HX de 13e génération au CES 2023. Le nouveau Série HX Les processeurs ciblent les joueurs et les créateurs et offrent jusqu’à 24 cœurs au total avec 8 cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité ainsi qu’une fréquence maximale de 5,6 GHz sur les cœurs P. Intel affirme que le Core i9-13980HX est le processeur mobile le plus rapide au monde.







Gamme de processeurs Intel de la série HX de 13e génération

Le i9-13980HX offre un bond de 11 % dans les performances monothread et une amélioration impressionnante de 49 % dans le travail multithread. Il prend en charge 32 Mo de cache L3, 16 voies de PCIe 5.0, jusqu’à la mémoire DDR5 5600 et jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4. Tous les nouveaux processeurs HX offrent une puissance de base de 55 W et une sortie Turbo maximale de 157 W. Le processeur de base i5-13450HX obtient 10 cœurs au total avec 6 performances et 4 performances.

En plus de la série HX, Intel a également annoncé un nouveau Série H gamme de processeurs pour «ordinateurs portables passionnés» avec une puissance de sortie de base de 45 W et jusqu’à 14 cœurs – 6 performances et 8 efficacité.







Processeurs Intel de 13e génération de la série H

Intel a également annoncé de nouveaux Processeurs des séries P et U pour les ordinateurs portables fins et légers. Les modèles de la série P les plus performants sont disponibles dans des configurations à 12 et 14 cœurs avec des enveloppes de puissance de 28 W et jusqu’à 24 Mo de cache L3.







Processeurs Intel de 13e génération de la série P

Les processeurs de la série U offrent jusqu’à 10 cœurs avec 12 Mo de cache L3 et une puissance de base de 15 W.







Processeurs Intel de 13e génération de la série U

Lenovo, Asus, Dell, HP, Acer, MSI, Razer, Samsung et d’autres fabricants d’ordinateurs portables ont déjà confirmé que de nouveaux ordinateurs portables avec les processeurs Intel de 13e génération arriveront sur les marchés plus tard cette année.

Source