Intel Alder Lake (12e génération) Date de sortie, prix et actualités sur les spécifications

Intel est toujours le premier fabricant de processeurs au monde, mais la concurrence est plus fort que jamais.

La montée rapide et récente d’AMD se reflète dans l’impressionnante gamme Ryzen, tandis qu’Apple s’est éloigné avec succès d’Intel et a adopté son propre silicium.

Après quelques années de mises à jour mineures, Intel est passé à une nouvelle architecture hybride avec le lancement des puces Alder Lake de 12e génération. Cela semble avoir été un succès, avec des améliorations significatives des performances et de l’efficacité énergétique.

Cependant, tous les processeurs ne sont pas restés les mêmes depuis le lancement. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand les processeurs Intel Alder Lake ont-ils été lancés ?

Intel a lancé une poignée de processeurs de bureau Alder Lake en octobre 2021, avant que la majeure partie de ses processeurs de 12e génération n’arrive au CES en janvier 2022.

Les processeurs de bureau sont devenus disponibles à l’achat peu de temps après, avant que les puces mobiles n’alimentent bon nombre des meilleurs ordinateurs portables de 2022.

Cependant, Intel ne s’est pas arrêté là. La société a lancé une nouvelle série HX haut de gamme pour les stations de travail mobiles (appareils haut de gamme avec des capacités de performances supplémentaires) en mai 2022.

Combien coûtent les processeurs Intel Alder Lake ?

Intel a révélé les prix suggérés pour les principaux processeurs de bureau Alder Lake lors du lancement. Lorsque l’entreprise a indiqué une fourchette, le chiffre le plus bas est indiqué :

Core i9-12900KS – ​​739 $

Core i9-12900K – était de 589 $, maintenant 648 $

Core i9-12900 – 529 $

Core i9-12900F – 509 $

Core i7-12700K – était de 409 $ maintenant 450 $

maintenant 450 $ Core i7-12700KF – 389 $

Core i7-12700 – 359 $

Core i7-12700F – 329 $

Core i5-12600K – était de 289 $ maintenant 318 $

maintenant 318 $ Core i5-12600 – 239 $

Core i5-12500 – 219 $

Core i5-12400 – était de 192 $, maintenant 211 $

Core i5-12400F – 179 $

Core i3-12100 – était de 122 $, maintenant 134 $

Core i3-12100F – 109 $

Celeron G6900 – 79 $

Celeron G6900 (vitesse d’horloge inférieure) – 59 $

Cependant, certains de ces prix ne sont pas restés longtemps. Comme l’a rapporté Tom’s Hardware, Intel a discrètement augmenté le prix de plusieurs de ses processeurs de bureau de 12e génération en janvier 2023. L’augmentation de 10 % signifiait en fait que certains des processeurs équivalents de 13e génération étaient désormais moins chers, malgré les mises à niveau.

Tous les processeurs concernés sont répertoriés ci-dessus avec un prix avant et après. N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de prix suggérés. Ce que vous finirez par payer dépend des détaillants et peut varier considérablement.

Les processeurs mobiles Alder Lake sont intégrés dans les ordinateurs portables et autres appareils mobiles, ils ne sont donc pas disponibles à l’achat en tant que composants autonomes. Le prix que vous paierez dépend de divers autres facteurs, notamment l’affichage, la batterie et la conception.

Spécifications et fonctionnalités d’Intel Alder Lake

Alder Lake apporte de grands changements au silicium Intel. Ce sont les premiers processeurs à aller au-delà du processus 14 nm que la société a introduit en 2015. Le processus 10 nm a été rebaptisé Intel 7, dans le cadre d’une nouvelle feuille de route d’architecture annoncée en juillet 2021.

Processeurs de bureau

Intel a également modifié la structure de ses processeurs pour être plus en phase avec les puces à base d’ARM (y compris la gamme M1 d’Apple). Il y a maintenant un mélange de performances et de cœurs d’efficacité énergétique, plutôt que de se concentrer uniquement sur la fabrication de la puce la plus puissante possible. Ce modèle hybride devrait permettre aux appareils de maintenir leurs performances sur une plus longue période, tout en améliorant la durée de vie de la batterie. Après des critiques décevantes des puces Rocket Lake de 11e génération, ce changement est le bienvenu.

Image : Intel

Cependant, comme prévu, vous aurez besoin d’une nouvelle carte mère. C’est le nouveau Z690 d’Intel ici, bien que vous ayez peut-être également besoin d’un refroidisseur amélioré pour prendre en charge le socket LG 1700. Vous obtenez au moins le Wi-Fi 6E et l’USB 3.2 Gen 2 pour un transfert de données rapide. La prise en charge de Thunderbolt 4 reste également.

Il y a aussi des signes encourageants du premier véritable test de jeu d’Alder Lake, même si le processeur a été associé aux derniers GPU Nvidia RTX et à la mémoire DDR5 pour maximiser les performances. Comme l’a repéré le site technologique allemand Computerbase, un test CapFrameX du jeu de stratégie en ligne Dota suggère qu’Alder Lake peut atteindre un FPS maximum de plus de 549, avec une moyenne de plus de 120 images par seconde. Cependant, nous ne savons pas quelle résolution ou quels paramètres ont été utilisés lors de l’enregistrement de ces chiffres.

Depuis leur sortie, nous avons vu des références impressionnantes pour les processeurs Alder Lake, en particulier le Core i7-12700H. Les résultats de Geekbench 5 suggèrent qu’il est presque aussi puissant que le Ryzen 9 5900X haut de gamme d’AMD, tandis que les scores Cinebench multicœurs le placent devant le Ryzen 9 5900HX et le M1 Max d’Apple – selon les tests de NotebookCheck.

Selon Guru3D, le Core i9-12900K haut de gamme fonctionne nettement mieux que le Ryzen 9 5950X (le processeur phare actuel d’AMD) dans les tests à un seul thread (26 %) et à plusieurs threads (11 %).

Comme le rapporte Wccftech, les ventes de processeurs de bureau Alder Lake encouragent la lecture pour Intel. Les processeurs commencent à remplacer la série Ryzen 5000 d’AMD dans les listes de best-sellers des détaillants américains tels que Newegg et Best Buy, tandis qu’Amazon en Allemagne et au Royaume-Uni montre une répartition approximative entre les deux sociétés. Cependant, cela pourrait changer avec les prochains processeurs de la série Ryzen 7000, après qu’AMD ait choisi de sauter une génération de prise en charge des ordinateurs de bureau.

Processeurs mobiles

Au total, nous attendons 60 processeurs de la gamme Intel de 12e génération. En plus des 28 processeurs de bureau annoncés jusqu’à présent, 28 nouvelles puces mobiles sont également disponibles. Ceux-ci seront inclus dans de nombreux ordinateurs portables clés en 2022 et au-delà.

Ils sont répartis en trois catégories distinctes. Le premier est Alder Lake-H, conçu pour les appareils de niveau passionné. Voici un résumé de ce qu’il propose :

Processeur Cœurs de performance Noyaux d’efficacité Fils Cache L3 Vitesse d’horloge maximale Puissance de base i9-12900HK 6 8 20 24Mo 5,0 GHz 45W i9-12900H 6 8 20 24Mo 5,0 GHz 45W i7-12800H 6 8 20 24Mo 4,8 GHz 45W i7-12700H 6 8 20 24Mo 4,7 GHz 45W i7-12650H 6 4 16 24Mo 4,7 GHz 45W i5-12600H 4 8 16 18Mo 4,5 GHz 45W i5-12500H 4 8 16 18Mo 4,5 GHz 45W i5-12450H 4 4 12 12Mo 4,4 GHz 45W

Naturellement, ces processeurs sont à la base de nombreuses revendications importantes d’Intel sur Alder Lake. La société décrit le Core i9-12900HK comme “le processeur mobile le plus rapide de tous les temps”, dépassant à la fois le M1 Max d’Apple et le Ryzen 9 5900HX d’AMD lors des tests internes.

Impressionnant, c’est la même conclusion à laquelle notre site sœur PCWorld est arrivé après des tests pratiques exclusifs. Le Core i9-1200HK offre des scores environ 30 % meilleurs que les puces Alder Lake et Ryzen 5000 haut de gamme de Cinebench R20, qui testent à l’aide d’applications réelles.

Cela s’étend à Cinebench R23, avec une amélioration d’environ 23 % par rapport au M1 Pro. Un score CrossMark de 1 975 se compare également favorablement au résultat M1 Max le plus rapide de 1 670 (via BAPCo). Il sera intéressant de voir comment Alder Lake se compare aux nouveaux processeurs pour ordinateurs portables Ryzen 6000 d’AMD, qui devraient apporter des améliorations par rapport à la puce Ryzen 5000 utilisée ici.

Une affirmation plus subjective est qu’Alder Lake est “la meilleure plate-forme de jeu mobile au monde”. Bien qu’il soit capable de jouer en 4K et que les références suggèrent qu’il offre une expérience premium, c’est l’utilisation dans le monde réel qui décidera de la qualité réelle des puces de 12e génération.

C’est également le cas pour Alder Lake-P, qui vise à apporter de grandes performances aux ordinateurs portables fins et légers :

Processeur Cœurs de performance Noyaux d’efficacité Fils Cache L3 Vitesse d’horloge maximale Puissance de base i7-1280P 6 8 20 24Mo 4,8 GHz 28W i7-1270P 4 8 16 18Mo 4,8 GHz 28W i7-1260P 4 8 16 18Mo 4,7 GHz 28W i5-1250P 4 8 16 12Mo 4,4 GHz 28W i5-1240P 4 8 16 12Mo 4,4 GHz 28W i3-1220P 2 8 12 12Mo 4,4 GHz 28W

Des appareils plus abordables sont également pris en charge par Alder Lake-U. Ces puces se concentrent toujours principalement sur les ordinateurs portables légers :

Processeur Cœurs de performance Noyaux d’efficacité Fils Cache L3 Vitesse d’horloge maximale Puissance de base i7-1265U 2 8 12 12Mo 4,8 GHz 15W i7-1260U 2 8 12 12Mo 4,7 GHz 9W i7-1255U 2 8 12 12Mo 4,7 GHz 15W i7-1250U 2 8 12 12Mo 4,7 GHz 9W i5-1245U 2 8 12 12Mo 4,4 GHz 15W i5-1240U 2 8 12 12Mo 4,4 GHz 9W i5-1235U 2 8 12 12Mo 4,4 GHz 15W i5-1230U 2 8 12 12Mo 4,4 GHz 9W i3-1215U 2 4 8 10 Mo 4,4 GHz 15W i3-1210U 2 4 8 10 Mo 4,4 GHz 9W Pentium 8505 1 4 6 8Mo 4,4 GHz 15W Pentium 8500 1 4 6 8Mo 4,4 GHz 9W Céléron 7305 1 4 6 8Mo Pas de données 15W Celeron 7300 1 4 6 8Mo Pas de données 9W

En mai 2022, Intel a ensuite lancé une toute nouvelle catégorie de 12e-gen processeurs. Connus sous le nom d’Alder Lake HX, ils se situent au sommet de la gamme de processeurs pour ordinateurs portables de l’entreprise et sont conçus pour les stations de travail mobiles.

Utilisant la même structure que les puces de bureau Alder Lake-S, les sept nouveaux processeurs utilisent la même architecture hybride et prennent en charge l’overclocking. Ils sont conçus pour les personnes qui recherchent les meilleures performances absolues dans un ordinateur portable, en particulier sur les appareils dotés d’écrans plus grands. Voici un résumé de ce qu’ils proposent :

Processeur Cœurs de performance Noyaux d’efficacité Fils Cache L3 Vitesse d’horloge maximale Puissance de base i9-12950HX 8 8 24 30Mo 5,0 GHz 55W i9-12900HX 8 8 24 30Mo 5,0 GHz 55W i7-12850HX 8 8 16 25Mo 4,8 GHz 55W i7-12800HX 8 8 16 25Mo 4,8 GHz 55W i7-12650HX 6 8 20 24Mo 4,7 GHz 55W i5-12600HX 4 8 16 18Mo 4,6 GHz 55W i5-12450HX 4 4 12 12Mo 4,4 GHz 55W

Tous seront livrés avec des GPU discrets, à la fois de la nouvelle gamme Arc d’Intel et de tiers tels que Nvidia.

Pour des nouvelles sur la dernière gamme de processeurs Intel, nous avons un guide séparé sur les processeurs Raptor Lake de 13e génération. Nous envisageons également Meteor Lake de 14e génération.