Intel ajoute seize nouveaux processeurs de bureau verrouillés de 13e génération Core à partir de 109 $

Outre les nouveaux processeurs mobiles, Intel a également lancé une pléthore de nouveaux modèles de processeurs de bureau dans le cadre de sa gamme de 13e génération. Aux six modèles de la série K déverrouillés existants se joignent seize nouveaux modèles verrouillés, dont six sont des variantes à faible consommation d’énergie pour les équipementiers.

En commençant par les dix variantes standard, nous avons le Core i9-13900 en haut, qui maintient le nombre de cœurs et de threads du 13900K mais fait chuter les horloges à tous les niveaux, avec des horloges boostées jusqu’à 200 MHz. Les horloges de base sont également plus basses, ce qui se traduit par une puissance de base inférieure de 65 W, bien que la puissance de suralimentation ne soit réduite que de 34 W à 219 W, vous aurez donc toujours besoin d’un refroidisseur costaud si vous prévoyez de fonctionner à des vitesses turbo maximales.

Vient ensuite le Core i7-12700, qui fait des concessions similaires aux vitesses d’horloge par rapport au 12700K et atteint la même puissance de base de 65 W et les mêmes limites de puissance de suralimentation de 219 W que le 12900.

Avec les modèles i5 et i3, les choses deviennent un peu différentes. Même s’il s’agit de pièces de 13e génération, il s’agit essentiellement de modèles Alder Lake de 12e génération renommés. Cela signifie qu’il y a beaucoup de différence entre les modèles i5 et i3 au-delà des vitesses d’horloge.

Le Core i5-13600, par exemple, a les mêmes 14 cœurs, 20 threads que le 13600K, mais ce ne sont pas les mêmes cœurs, donc même si les vitesses d’horloge ne chutent que d’environ 100 à 200 MHz pendant le turbo, les différences en termes réels la performance serait beaucoup plus. Le cache L2 a également été abaissé de 20 Mo à 11,5 Mo. Le contrôleur de mémoire est également différent, ce qui signifie une bande passante réduite et une chute de la synchronisation DDR5 JEDEC de 5600 MHz à 4800 MHz de la 12e génération. À la hausse, la puissance est tombée à 65 W de base et 154 W pendant le turbo.

Les différences entre les i5-13500 et 13400 sont plus importantes qu’elles ne l’étaient entre les 12500 et 12400. Alors que la différence entre les modèles de 12e génération n’était que la vitesse d’horloge, le 13500 est configuré différemment et possède 6 cœurs P et 8-E. cœurs, contrairement au 13400, qui a 6 cœurs P mais seulement 4 cœurs E. Il y a aussi une différence d’horloge boost d’environ 200 MHz et un cache L2 et L3 plus élevé sur le 13500. Cependant, les deux consomment les mêmes 154 W sous charge turbo.

Enfin, il y a le i3-13100, qui n’est en réalité que le 12100 mais avec un overclock. Le nouveau modèle a des horloges supérieures de 200 MHz mais est par ailleurs identique.

Mis à part le 13600 et le 13500, tous les autres modèles ont également une variante F, qui n’a pas de GPU intégré.

Ensuite, il y a les modèles T, qui sont des variantes fortement cadencées conçues pour cibler une consommation d’énergie inférieure, 35 W au ralenti et seulement jusqu’à 106 W pour le haut de gamme 13900T sous turbo. Ces pièces sont uniquement destinées aux OEM fabriquant des systèmes pré-construits et ne sont pas en vente pour les clients réguliers.

Pour la tarification, nous n’avons que le montant RCP d’Intel, qui correspond au coût unitaire pour 1 000 unités achetées par le détaillant. Le coût réel est un peu plus élevé mais généralement pas beaucoup. Dans l’ensemble, il y a des chiffres intéressants là-dedans, en particulier l’écart de prix relativement faible entre le 13500 et le 13400 malgré la différence significative de spécifications entre les deux. Le prix de départ du 13100F est toujours excellent malgré le manque relatif d’améliorations par rapport à son prédécesseur, et le 13700F peut toujours être un excellent processeur polyvalent pour le prix.

