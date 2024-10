Intel ajoute 12 jeux supplémentaires au logiciel Application Optimized (APO), prise en charge du Core Ultra 285K/265K

Intel APO obtient de nouveaux titres

Au cas où vous auriez besoin d’une expérience de jeu plus rapide.

Intel a publié une nouvelle mise à jour pour APO, son logiciel spécial qui peut profiter de Technologie de réglage dynamique (TNT). Cette fonctionnalité était principalement une technologie exclusive pour la série Core de 14e génération, mais a ensuite été activée pour les séries Core de 13e et 12e génération.

Avant de plonger dans la nouvelle mise à jour de la liste de jeux, il est important de noter que le logiciel a également été mis à jour pour la nouvelle version. Noyau Ultra 200K série. Plus précisément, les Ultra 9 285K, 265KF et 265K sont entièrement pris en charge, tandis que le Core Ultra 5 245K(F), qui possède moins de P-Cores, est limité en « Mode avancé ». Cela signifie essentiellement que vous ne pourrez peut-être pas activer APO pour tous les jeux non pris en charge, ce qui est possible avec une prise en charge complète.

En ce qui concerne les jeux, Intel ajoute officiellement certains titres d’e-sports comme Fortnite, DOTA 2 et CS2. Avec Rainbow Six Siege déjà pris en charge, cela signifie qu’Intel pousse enfin APO pour des titres plus compétitifs. Il existe également un support pour Cyberpunk 2077, Naraka Bladepoint et trois jeux de la série Total War.

Compagnie des Héros 3 🆕 Counter-Strike : 2 🆕 Cyberpunk 2077 🆕 Saleté 5 Dota 2 🆕 Rêves Trois Royaumes 2 (RPC) F1 22 Final Fantasy XIV Endwalker Fornite 🆕 Gardiens de la Galaxie Exode du métro Naraka : Pointe de lame 🆕 Siège arc-en-ciel 6 Red Dead Rédemption 2 Brise-Faille 🆕 Sérieux Sam 4 L’Ombre du Tomb Raider 🆕 Brigade étrange (VLK) Les pays des merveilles de la petite Tina 🆕 Total War : PHAROAH 🆕 Total War : TROIS ROYAUMES 🆕 Guerre totale : WARHAMMER 3 🆕 Légion de chiens de garde Monde des chars Monde de Warcraft Guerre mondiale Z

Il convient de noter qu’Intel a utilisé APO pour ses tests internes lors de la présentation de la série Core Ultra 200K, de sorte que les performances affichées sur les diapositives officielles sont avec APO activé.

Pour rappel, APO est pris en charge par Core Ultra 200, 14e génération Core (variantes de bureau et HX) dans les niveaux i7 et i9, 13e génération et 12e génération Core Series. Mais comme mentionné, les processeurs dotés de 6 P-Cores ont une prise en charge limitée du mode avancé. Consultez le site Intel pour plus de détails.

Source: Intel