Intel abandonne le développement d’une technologie de refroidissement cryogénique sous-ambiant

Dans une mise à jour publiée sur ses pages d’assistance, Intel a révélé qu’il avait arrêté le développement de sa technologie de refroidissement cryoélectrique thermoélectrique qui visait à fournir un refroidissement sous-ambiant pour ses processeurs haut de gamme. En conséquence, la société ne fournira pas de support logiciel Cryo Cooling pour sa dernière version 14.ème Processeurs de génération Core « Raptor Lake Refresh », rendant essentiellement les unités fabriquées par EKWB et Cooler Master obsolètes pour les processeurs les plus récents.

“Depuis le 1er juillet 2023, le développement de la solution Intel Cryo Cooling Technology a été interrompu”, indique un communiqué d’Intel. “Toutes les versions du logiciel sont fournies telles quelles. Les mises à jour fonctionnelles, de sécurité ou autres ne seront pas fournies après le 31 décembre 2023. Aucune prise en charge des processeurs Intel Core de 14e génération ne sera fournie. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de refroidissement auxiliaire pour Solutions alternatives.”

Intel a présenté sa technologie de refroidissement cryogénique en 2020 le 10ème Les processeurs de la génération Core « Comet Lake-S » ont eu du mal à offrir des performances compétitives avec des processeurs fabriqués sur sa technologie de fabrication obsolète de classe 14 nm.

Le refroidissement thermoélectrique utilise l’effet Peltier pour transférer la chaleur d’un côté à l’autre d’un appareil, créant ainsi un effet de refroidissement sur une surface. Cette méthode est compacte, offre un contrôle relativement précis de la température de la surface de refroidissement et du côté froid du refroidisseur lui-même pour atteindre des températures inférieures à la température ambiante, permettant ainsi aux processeurs de fonctionner globalement avec un refroidisseur. L’inconvénient de ces avantages est que les refroidisseurs thermoélectriques ne sont généralement pas économes en énergie, car ils utilisent de l’énergie pour transférer la chaleur d’un côté à l’autre et plus ils doivent transférer de chaleur, plus ils consomment d’énergie. De plus, les températures inférieures à la température ambiante peuvent entraîner de la condensation sur la surface froide, ce qui est toujours préoccupant lorsqu’il s’agit d’appareils électroniques coûteux.

La technologie de refroidissement cryogénique d’Intel utilise une combinaison de technologie matérielle, logicielle et micrologicielle pour contrôler avec précision les performances de refroidissement et donc améliorer les performances du processeur. Sans aucun doute, le refroidissement basé sur l’effet Peltier d’Intel a fait un excellent travail en réduisant la température et en permettant des performances plus élevées à tout prix. Mais à 350 dollars l’unité, ces systèmes de refroidissement étaient très coûteux pour la grande majorité des utilisateurs. De plus, ils étaient également gourmands en énergie et pas vraiment silencieux.

Et bien qu’Intel renonçant à prendre officiellement en charge le refroidissement thermoélectrique soit un coup dur pour l’adoption de la technologie, le support d’Intel n’est pas strictement requis au départ – nous ne nous attendons donc pas à ce que la technologie disparaisse complètement.

Source: Intel (via @momomo_us)