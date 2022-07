Intégrité des électeurs – Section locale de Shaw

J’ai récemment lu une lettre demandant pourquoi les électeurs de l’Illinois n’ont pas à produire de pièce d’identité pour pouvoir voter. Exiger des électeurs qu’ils produisent une pièce d’identité est une solution à la recherche d’un problème.

J’étais un observateur de scrutin en 2018 et 2020. Ce que j’ai observé, ce sont des juges électoraux respectueux, courtois et connaissant bien la loi électorale. Il est impossible qu’une fraude électorale généralisée soit perpétrée par un électeur essayant de déjouer le système.

Comme beaucoup le savent, avant de voter, les électeurs signent une déclaration sous serment indiquant qui ils sont. Cette signature est comparée par le juge électoral à la signature au dossier. S’il y a une question, un deuxième juge est consulté. Dans certains cas, un troisième juge statue sur l’authenticité de la signature. Si un consensus ne peut être atteint, l’électeur reçoit un bulletin de vote provisoire et ce bulletin est mis de côté pour être examiné au bureau du greffier du comté.

Certains électeurs n’ont pas de pièce d’identité délivrée par l’État. Je crois qu’il serait plus facile de présenter une fausse pièce d’identité en essayant de voter que de falsifier une signature.

Nous devrions discuter des moyens de faciliter le vote, et non des moyens de le rendre plus difficile. Déclarer le jour du scrutin un jour férié et envoyer un bulletin de vote à tous les électeurs inscrits seraient de bons premiers pas.

Phil Heil

Huntley