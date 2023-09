Intégrer une réflexion éthique dans la technologie

D’accord, ce dernier n’est donc qu’un scénario de cauchemar offert par le pionnier de l’IA Geoffrey Hinton, qui l’a présenté lors d’un de nos événements EmTech Digital plus tôt cette année. Mais cela rejoint un autre point de Ng et le thème de ce numéro. Ng met les innovateurs au défi d’assumer la responsabilité de leur travail ; il écrit : « Alors que nous nous concentrons sur l’IA en tant que moteur d’innovation précieuse dans l’ensemble de la société, la responsabilité sociale est plus importante que jamais. »

À bien des égards, les jeunes innovateurs que nous célébrons dans ce numéro illustrent la manière dont nous pouvons intégrer une réflexion éthique dans le développement technologique. C’est certainement le cas de notre Innovatrice de l’année, Sharon Li, qui s’efforce de rendre les applications d’IA plus sûres en les obligeant à s’abstenir d’agir lorsqu’elles sont confrontées à quelque chose pour lequel elles n’ont pas été formées. Cela pourrait aider à empêcher les IA que nous construisons de prendre toutes sortes de tournures inattendues et de causer des dommages incalculables.

Ce problème tourne autour des questions d’éthique et de la manière dont elles peuvent être abordées, comprises ou intermédiées par la technologie.

Les Occidentaux relativement aisés auraient-ils dû cesser de prêter de l’argent aux petits entrepreneurs des pays en développement parce que la plateforme de prêt rémunère fortement ses hauts dirigeants ? Quel contrôle devrions-nous avoir sur ce que nous donnons ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions épineuses qu’explore Mara Kardas-Nelson à propos de la révolte des prêteurs contre l’organisation de microfinance à but non lucratif Kiva.

Jessica Hamzelou s’interroge sur les politiques d’accès aux traitements médicaux expérimentaux qui constituent parfois un dernier recours pour les patients désespérés et leurs familles. Qui devrait pouvoir utiliser ces traitements non éprouvés, et quelles preuves d’efficacité et (plus important encore) de sécurité devraient être exigées ?

Dans une autre question de vie ou de mort, Arthur Holland Michel s’attaque à la guerre assistée par ordinateur. Dans quelle mesure devrions-nous fonder nos décisions mortelles sur des analyses effectuées par l’intelligence artificielle ? Comment pouvons-nous construire ces systèmes d’IA de manière à ce que nous soyons plus susceptibles de les traiter comme des conseillers plutôt que des décideurs ?

Rebecca Ackermann se penche sur la longue évolution du mouvement open source (et sur la façon dont il a redéfini la liberté – libre comme dans la bière, libre comme dans la parole, libre comme chez les chiots – encore et encore. Si l’open source doit être quelque chose dont nous bénéficions tous, et même dont beaucoup profitent, comment devrions-nous penser à son entretien et à son développement ? Qui devrait en être responsable ?

Et à un niveau plus méta, Gregory Epstein, aumônier humaniste au MIT et président de l’organisation des aumôniers de Harvard, qui se concentre sur l’intersection de la technologie et de l’éthique, examine en profondeur All Tech Is Human, une organisation à but non lucratif qui promeut l’éthique et responsabilité dans la technologie. Il se demande comment définir sa relation avec l’industrie technologique à mesure qu’elle se développe et reçoit des financements de sociétés géantes et de multimilliardaires. Comment un groupe voué à l’ouverture et à la transparence, demande-t-il, peut-il coexister avec des membres et même des dirigeants attachés au secret technologique ?