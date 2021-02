Intégrer l’intelligence artificielle dans les soins de santé indiens

Chaque année, environ 50 000 personnes obtiennent leur diplôme pour devenir médecins certifiés. Afin de maintenir le ratio médecin / patient minimum, comme le suggère l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Inde aura besoin de 2,3 millions de médecins d’ici 2030. S’il était un jour nécessaire de pousser les soins de santé en Inde dans le futur, c’est maintenant, dit un Expert médical indien.

«Aujourd’hui est le moment où nous pouvons constater une perturbation significative dans l’industrie de la santé indienne. Une grande partie de cela est attribuée au niveau d’implication du big data, du cloud, de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage en profondeur, et des dispositifs portables ou des trackers de fitness qui connectent les organisations. Pour commencer, l’intelligence artificielle ou IA, comme nous l’appelons, a le potentiel de transformer le diagnostic et la guérison de multiples maladies considérées comme incurables il y a dix ans. L’intelligence artificielle dans l’industrie médicale indienne repose sur un changement de paradigme dans le la manière dont les machines lisent les données électroniques des patients, y compris leur âge, leurs antécédents médicaux, leurs tests, leurs images médicales, leurs séquences ADN et d’autres facteurs pour alimenter le traitement », a déclaré Amit Sharma, fondateur et PDG d’eExpedise Healthcare à IANSlife.

L’IA fait le dur travail de compilation des points de déclenchement d’identification complexes et de création d’un modèle à partir de ces données à un niveau d’intensité et à une vitesse dépassant les capacités de tout être humain. AI a la capacité de prendre en charge les zones rurales avec un appareil mobile, sans que les médecins se déplacent de village en village.

Eric Topol, dans son livre «Deep Medicine», a évoqué les organisations et leur rôle dans le développement d’outils d’analyse des conditions de santé. Un de ces outils que Google a développé peut détecter avec précision le diabète de manière relativement précise. Le logiciel a un score de sensibilité de 87 à 90% et une précision de 98% lors de la détection de la rétinopathie diabétique, explique Sharma. Sa société eExpedise est une société de soins de santé qui fournit des services de traitement médical aux patients voyageant en Inde, explique Sharma.

<< Une équipe de médecins expérimentés de Londres a mis au point une approche de traitement pour plus de 50 maladies oculaires ayant une précision de 94%. Pour comprendre le niveau de précision, leurs résultats ont été comparés à ceux de spécialistes internationaux de la vue. Selon les rapports de cette expérience, les médecins ont manqué un point de référence de rosée, mais la machine n'en a pas fait.

En Chine, en revanche, l’intelligence artificielle est utilisée pour diagnostiquer la présence de polypes sur le côlon lors d’une coloscopie. Lorsque le diagnostic d’un gastro-entérologue était comparé à celui d’une machine, ce dernier avait 9% plus de chances de détection précoce. La beauté de cette expérience était que la machine ne manquait pas les minuscules polypes, même ceux d’une taille inférieure à 5 mm qui étaient autrement plus faciles à manquer pour les médecins. «

Nos téléphones mobiles ne remplissent pas seulement les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus, mais collectent également nos empreintes numériques et analysent notre comportement à l’écran. Même nos données de suivi oculaire collectées pendant que nous regardons librement la télévision peuvent déterminer les maladies oculaires neurodégénératives, comme cité dans un article du journal Artificial Intelligence in Medicine (2018).

En Inde, de jeunes startups se rassemblent pour aider les médecins à diagnostiquer les maladies chroniques à un stade précoce. À l’aide de l’analyse prédictive et de l’apprentissage automatique, ces startups créent des outils de diagnostic qui pourraient aider les spécialistes à diagnostiquer plus rapidement et plus précisément.

Une start-up d’appareils portables médicaux, ten3T, a développé des appareils portables de qualité médicale attachés à un Cicer (appareil intégré avec plusieurs capteurs) pour aider à surveiller la santé du patient, même à la maison. mFine, une start-up de soins de santé basée à Bengaluru a près de 1200 maladies dans le système pour donner 85% de diagnostics précis.

De toute évidence, l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur sont l’espoir d’une nouvelle technologie, qui, si elle est correctement exploitée, peut aider les médecins et les scientifiques à prendre de meilleures décisions, estime l’expert médical.