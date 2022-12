Intégrer les droits de la personne dans la loi sur la santé mentale de la Colombie-Britannique, demande un rapport

Par Moira Wyton, journaliste de l’Initiative de journalisme local

L’inscription des droits de la personne dans la loi sur la santé mentale de la Colombie-Britannique devrait être une priorité pour améliorer les résultats du nombre croissant de personnes traitées involontairement pour des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, déclare un groupe de défense.

La loi, qui accorde des pouvoirs particulièrement étendus au système de santé de la Colombie-Britannique pour admettre et traiter les personnes en crise sans leur consentement, est actuellement en cours d’examen par le ministère de la Justice, a rapporté The Tyee plus tôt cette année.

La législation en l’état manque d’un objectif clair et de garanties appropriées pour les personnes les plus vulnérables, selon un rapport publié la semaine dernière par Health Justice, une organisation à but non lucratif dont le site Web indique qu’elle vise à “améliorer les lois et les politiques qui régissent la santé coercitive”. soins en C.-B. »

« Nous avons besoin de clarté sur ce que nous essayons de réaliser et sur les valeurs que nous défendons en tant que province », a déclaré la directrice générale Kendra Milne lors d’une entrevue lors de la publication du rapport. “La Colombie-Britannique est vraiment une valeur aberrante même au Canada, car la plupart des autres juridictions ont un but et un objectif inclus dans leurs lois.”

Après deux ans de consultations avec des personnes qui ont été détenues involontairement, des familles, des travailleurs de la santé et des dirigeants communautaires, Health Justice propose huit principes directeurs pour la loi de la Colombie-Britannique.

Ils comprennent la reconnaissance des droits de l’homme et des approches holistiques du bien-être mental, le respect de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la promotion de l’autodétermination et d’un traitement équitable, ainsi que l’amélioration de la surveillance et de l’accès aux soins, et la garantie de la participation de ceux qui subissent la maladie mentale dans la prise de décision.

L’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, la BC Civil Liberties Association et 18 autres organisations ont signé le rapport pour appuyer ou reconnaître la nécessité des recommandations.

Toutes les organisations de défense de la santé mentale ne conviennent pas que la loi doit changer. La BC Schizophrenia Society, qui dessert plus de 5 000 Britanno-Colombiens atteints de schizophrénie et de psychose, affirme qu’il est plus important d’améliorer la prestation et l’accès aux services que de modifier la loi.

De nombreuses familles craignent également que la modification de la loi ne prive leurs proches de soins s’ils sont incapables de reconnaître leur propre maladie, comme de nombreuses personnes atteintes de schizophrénie et d’autres maladies mentales graves peuvent l’être à certains moments.

“Le but de la BC Mental Health Act est d’aider les personnes gravement malades à recevoir le traitement médical et les soins dont elles ont besoin et qu’elles méritent afin qu’elles puissent retrouver la santé”, lit-on dans la position de l’organisation sur la loi.

“Le traitement précoce et la stabilisation par des médicaments améliorent considérablement le pronostic des personnes atteintes de maladies cérébrales chroniques et graves.”

Milne a déclaré qu’il existe un accord fondamental entre les organisations sur le fait que les personnes atteintes de maladie mentale méritent des soins dignes et de qualité, et que la révision de la loi devrait être considérée comme une opportunité d’améliorer la façon dont le système de santé le fait.

« Il est important de mettre les principes que nos dirigeants disent apprécier dans la loi pour créer un cadre permettant d’évaluer son bon fonctionnement », a déclaré Milne.

“Ensuite, cela devient moins négociable et il s’agit de mesurer les effets plutôt que les intentions.”

C’est un effort que des juridictions telles que Victoria, l’Australie et l’Irlande ont récemment utilisé pour reconnaître et remédier aux échecs de leur propre législation sur la santé mentale.

Le ministère de la Justice et le ministère de la Santé mentale et des Dépendances examinent actuellement la loi, qui a fait l’objet d’une attention renouvelée, le premier ministre David Eby ayant suggéré d’étendre le traitement obligatoire de la santé mentale et de la toxicomanie aux personnes qui subissent plusieurs intoxications médicamenteuses en une journée.

Eby a déclaré que la révision de la loi avait également été déclenchée par des affaires judiciaires, y compris une contestation de la charte de la clause qui considère que les patients involontaires ont consenti à tous les traitements recommandés lors de leur admission. La province a combattu l’affaire, intentée par le Conseil des Canadiens avec déficiences, pendant plus de six ans, mais elle a été éclairée par la Cour suprême du Canada en juin 2022.

Sa proposition d’étendre le traitement, soutenue par la GRC à Kelowna et les maires de Kelowna et de Victoria, a été rapidement repoussée par plusieurs experts juridiques et groupes défendant les droits des personnes qui consomment de la drogue, tout comme la tentative retirée du NPD en juillet 2020 d’étendre le traitement involontaire. pour les enfants victimes d’intoxications médicamenteuses.

Mais la lettre de mandat d’Eby à la nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, lui demande de donner la priorité à un soutien élargi en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les personnes « se causant des dommages préjudiciables » tout en « respectant les droits de tous les Britanno-Colombiens ».

Le nombre de personnes admises involontairement en vertu de la loi chaque année a doublé pour atteindre plus de 28 000 depuis 2013. La population de la province n’a augmenté que de 20 % au cours de la même période.

Selon Health Justice, cette augmentation indique une dépendance excessive à l’égard des soins coercitifs pour s’occuper des personnes en crise de santé mentale, de l’augmentation des empoisonnements à la drogue et de l’itinérance en l’absence de soutiens communautaires accessibles et préventifs.

Pour la BC Schizophrenia Society, cette augmentation montre que plus de personnes reçoivent les traitements nécessaires et souligne la nécessité de veiller à ce que les mesures de protection existantes soient appliquées de manière uniforme. “Notre système de santé mentale ne veut pas détenir les gens indéfiniment”, a déclaré Faydra Aldridge, PDG de BCSS, à The Tyee dans une précédente interview. “Il est là pour protéger les gens pendant le temps où ils ont besoin de protection.”

Les rapports du médiateur et de la Community Legal Assistance Society, une organisation à but non lucratif, ont révélé un manque de respect des droits de l’homme et de surveillance administrative pour les personnes admises contre leur gré.

En tant que procureur général en avril, Eby a présenté des modifications à la loi pour établir un service indépendant d’information sur les droits des personnes admises involontairement, qui devrait commencer ses activités en février 2023.

À l’époque, Eby a reconnu que la loi était “très datée” et que de nombreuses parties importantes n’avaient pas été modifiées depuis les années 1960.

Milne dit que toute modification de la loi doit inclure une consultation approfondie avec les personnes qui ont subi un traitement involontaire et des principes définis pour guider le travail.

En inscrivant des objectifs clairs dans la législation, on jetterait les bases d’une amélioration des soins et d’une responsabilisation et d’une surveillance adéquates.

“L’objectif de Health Justice est vraiment de soutenir les conversations sur ce changement entre les groupes afin de créer un consensus communautaire”, a déclaré Milne. “C’est un sujet très complexe et il n’est pas bien servi si nous ne traitons pas cette complexité.”

santé mentale