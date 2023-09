Intégrer le développement durable dans la stratégie d’entreprise

Le discours sur les questions de changement climatique et de justice sociale n’est pas nouveau : les Principes pour l’investissement responsable soutenus par l’ONU, un réseau international dédié à l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision d’investissement, compte près de 5 000 institutions financières participantes. Début 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a proposé des règles révolutionnaires exigeant que les entreprises publiques divulguent des informations sur leurs données sur les émissions de carbone (Scope 1 et Scope 2) et sur les données sur les émissions de carbone des réseaux de chaîne d’approvisionnement et des clients (Scope 3).

Alors que les régulateurs américains finalisent les exigences nationales en matière de divulgation des émissions, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de l’Union européenne est en vigueur, exigeant que près de 50 000 entreprises rendent régulièrement compte de leur développement durable. Dans le même temps, l’International Sustainability Standards Board (ISSB) a lancé des normes mondiales de divulgation pour aider à guider les entreprises sur les informations de durabilité qu’elles doivent communiquer aux investisseurs mondiaux et permettront aux entreprises et aux investisseurs de normaliser sur une base de référence mondiale unique. « Nous devons commencer à agir, et nous devons commencer à agir maintenant », déclare Rémy Bos, directeur mondial du développement durable chez Oracle. « De nouvelles lois et réglementations se multiplient, et certaines ont déjà été mises en œuvre », dit-il. Cela nécessite une collecte et une analyse minutieuses de vastes volumes de données.

« Les initiatives en faveur du climat et du développement durable aident la planète et génèrent de la valeur pour les entreprises, mais pas si elles accroissent les inégalités sociales. Les organisations doivent s’assurer qu’elles s’engagent dans une démarche de décarbonation, mais également s’assurer que l’impact de cette démarche de décarbonation est juste et équitable, qu’il s’agit d’une transition juste », déclare Simmonds.

