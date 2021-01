L’Inter Milan accueillera la Juventus dans un affrontement très attendu en Serie A qui aura lieu dimanche soir. L’équipe d’Antonio Conte a une excellente occasion de se placer une certaine distance entre elle et les champions en titre – elle a gagné dans le match. La Serie A Inter Milan vs Juventus se jouera au San Sir.

La Juventus n’est qu’à quatre points de l’Inter Milan au classement de Serie A. Maintenant, cela signifie qu’ils ne peuvent pas se permettre une erreur de l’Inter dans ce jeu pourrait être très coûteux si la situation dans son ensemble est concernée.

Ces deux équipes ont été dans une forme contrastée en Serie A quand elles entrent dans ce match. L’Inter Milan, en revanche, n’a réussi à prendre qu’un seul point lors de ses deux derniers matches – la Juventus a remporté trois matches de suite.

L’Inter Milan a réussi à faire match nul 2-2 avec l’AS Roma, mais ils seront ennuyés en concédant l’égalisation de Gianluca Mancini.

La Serie A Inter Milan vs Juventus débutera à 1h15.

INT vs JUV Serie A, équipe Dream11 pour l’Inter Milan vs Juventus

INT vs JUV Serie A, Dream11 Team pour le capitaine de l’Inter Milan vs Juventus: Cristiano Ronaldo

INT vs JUV Serie A, équipe Dream11 pour l’Inter Milan vs Vice-capitaine de la Juventus: Romelu Lukaku

INT vs JUV Serie A, Dream11 Team pour le gardien de but de l’Inter Milan vs Juventus: Wojciech Szczesny

INT vs JUV Serie A, Dream11 Team pour les défenseurs Inter Milan vs Juventus: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Merih Demiral

INT vs JUV Serie A, Dream11 Team pour les milieux de terrain Inter Milan vs Juventus Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Aaron Ramsey, Federico Chiesa

INT vs JUV Serie A, équipe Dream11 pour les attaquants de l’Inter Milan vs Juventus: Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo

INT vs JUV Serie A, alignement probable Dream11 Inter Milan vs Juventus: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku

INT vs JUV Serie A, alignement probable Dream11 Juventus vs Inter Milan: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Gianluca Frabotta; Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Federico Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo