Insurrection du Capitole des États-Unis: les chefs de la sécurité accusent les mauvais renseignements de violation mortelle

Des renseignements défectueux étaient à blâmer pour l’incapacité des défenseurs du Capitole à anticiper la foule violente qui a envahi le bâtiment emblématique et a interrompu la certification de l’élection présidentielle le 6 janvier, ont déclaré mardi les responsables de la sécurité dans leur premier témoignage l’insurrection.

Les responsables, y compris l’ancien chef de la police du Capitole, ont pointé du doigt diverses agences fédérales – et les uns les autres – pour leur incapacité à défendre le bâtiment alors que les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ont submergé les barrières de sécurité, cassé les fenêtres et les portes et envoyé des législateurs. fuyant les chambres de la Chambre et du Sénat.

Cinq personnes sont mortes des suites de l’émeute, dont un officier de police du Capitole et une femme qui a été abattue alors qu’elle tentait d’entrer dans la chambre de la Chambre avec des législateurs toujours à l’intérieur.

L’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, qui a démissionné sous la pression après l’attaque, et les autres responsables ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les manifestations soient similaires à deux événements pro-Trump fin 2020 qui étaient beaucoup moins violents.

Il a dit qu’il n’avait pas vu un rapport du bureau extérieur du FBI mettant en garde contre des violences potentielles citant des publications en ligne sur une «guerre». Et lui et un fonctionnaire de la Chambre se sont disputés les versions des décisions de l’autre ce jour de janvier et à l’avance sur l’appel à la Garde nationale.

Sund a décrit une scène où la foule est arrivée au périmètre qui « ne ressemblait à rien » qu’il avait vu au cours de ses 30 années de maintien de l’ordre et a fait valoir que l’insurrection n’était pas le résultat d’une mauvaise planification de la police du Capitole, mais d’échecs à tous les niveaux.

Trump avait rassemblé les envahisseurs pour protester contre sa perte électorale au Capitole, et la Chambre l’a ensuite destitué pour «incitation à l’insurrection». Mais il a noté qu’il avait demandé à la foule de protester «pacifiquement», et le Sénat l’a acquitté.

Sund a insisté sur le fait que l’invasion n’était pas de sa faute ou de son agence.

«Aucun organisme civil d’application de la loi – et certainement pas l’USCP – n’est formé et équipé pour repousser, sans assistance militaire ou autre application de la loi significative, une insurrection de milliers d’individus armés, violents et coordonnés axés sur la violation d’un bâtiment à tout prix. », A-t-il déclaré.

L’audience conjointe, qui fait partie d’une enquête menée par deux comités du Sénat, a été la première fois que les fonctionnaires ont témoigné publiquement sur les événements du 6 janvier. Outre Sund, l’ancien sergent d’armes du Sénat Michael Stenger, ancien sergent à la Chambre Armoiries Paul Irving et Robert Contee, le chef de la police par intérim du Département de la police métropolitaine, ont témoigné.

Comme Sund, Irving et Stenger ont démissionné sous la pression après l’attaque meurtrière. Ils étaient les superviseurs de Sund et étaient chargés de la sécurité de la Chambre et du Sénat.

« Nous devons avoir les faits, et les réponses sont dans cette salle », a déclaré Amy Klobuchar, présidente du Comité du Règlement du Sénat, au début de l’audience. Le Comité du Règlement mène l’enquête conjointe avec le Comité du Sénat sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales.

Beaucoup reste inconnu sur ce qui s’est passé avant et pendant l’agression. Dans quelle mesure les forces de l’ordre étaient-elles au courant des plans de violence ce jour-là, dont beaucoup étaient publics? Comment les agences ont-elles partagé ces informations entre elles? Et comment la police du Capitole aurait-elle pu être si mal préparée à une violente insurrection organisée en ligne?

Sund a déclaré aux législateurs qu’il n’avait appris qu’après l’attaque que ses officiers avaient reçu un rapport du bureau extérieur du FBI à Norfolk, en Virginie, qui prévoyait, en détail, les chances que les extrémistes pourraient apporter la «guerre» à Washington le lendemain. Le chef du bureau du FBI à Washington a déclaré qu’une fois qu’il avait reçu l’avertissement du 5 janvier, les informations avaient été rapidement partagées avec d’autres forces de l’ordre par le biais d’un groupe de travail conjoint sur le terrorisme.

Sund a déclaré mardi qu’un officier du groupe de travail avait reçu cette note et l’avait transmise à un sergent travaillant sur le renseignement pour la police du Capitole, mais que l’information n’avait pas été transmise à d’autres superviseurs.

«Comment pourriez-vous ne pas obtenir cette intelligence vitale?» a demandé le président du Sénat pour la patrie, Gary Peters, D-Mich., qui a déclaré que l’échec du rapport à atteindre le chef était clairement un problème majeur.

«Cette information aurait été utile», a reconnu Sund.

Sund a déclaré qu’il avait vu un rapport de renseignement créé au sein de son propre département avertissant que le Congrès pourrait être ciblé le 6 janvier. Mais il a dit que ce rapport évaluait la probabilité de désobéissance civile ou d’arrestations, sur la base des informations dont ils disposaient, comme «éloignée» de «Improbable» pour les groupes censés manifester.

Contee, le chef de la police de la ville par intérim, a également suggéré que personne n’avait signalé les informations du FBI de Norfolk, en Virginie, qui, selon lui, se présentaient sous la forme d’un e-mail. Il a dit qu’il se serait attendu à ce que ce genre de renseignement «justifie un appel téléphonique ou quelque chose du genre. «

Deux fonctionnaires n’étaient pas d’accord sur le moment où la Garde nationale a été appelée et sur les demandes de la garde à l’avance. Sund a déclaré qu’il avait parlé à Stenger et Irving de la demande de la Garde nationale dans les jours précédant l’émeute, et qu’Irving s’est dit préoccupé par «l’optique» de les avoir présents.

Irving a nié cela, affirmant que le récit de Sund était «catégoriquement faux». La sécurité, et non l’optique, déterminait la position de sécurité, a-t-il déclaré, et la principale question était de savoir si les renseignements soutenaient la décision.

«Nous avons tous convenu que les services de renseignement ne soutenaient pas les troupes et avons décidé collectivement de les laisser partir», a déclaré Stenger. Il a ajouté qu’ils étaient satisfaits à l’époque qu’il y avait un plan « robuste » pour protéger le Congrès.

Après avoir franchi les barrières du périmètre, les envahisseurs se sont livrés à des combats au corps à corps avec des policiers, blessant des dizaines d’entre eux, et ont fait irruption dans le bâtiment.

Une fois les violences commencées, Sund et Irving étaient également en désaccord sur le moment où la Garde nationale avait été demandée – Sund a déclaré qu’il l’avait demandé à 13 h 09, mais Irving a déclaré qu’il n’avait reçu de demande qu’après 14 heures, alors que les émeutiers avaient violé le Côté ouest du Capitole.

Contee a déclaré qu’il était «abasourdi» par le retard de la réponse. Il a déclaré que Sund implorait les responsables de l’armée de déployer des troupes de la Garde nationale alors que les émeutes s’intensifiaient rapidement. Les agents de police «se battaient littéralement pour leur vie», mais les responsables de l’appel semblaient passer par un exercice de «cochez les cases», a-t-il dit.

Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’il fallait du temps pour mettre les troupes en position et qu’il n’y avait pas suffisamment de planification d’urgence à l’avance. Ils ont dit qu’ils avaient offert l’aide à l’avance mais qu’ils avaient été refusés.

L’audience était le premier de nombreux examens de ce qui s’est passé ce jour-là, près de sept semaines après l’attaque et plus d’une semaine après que le Sénat a voté pour acquitter Trump d’incitation à l’insurrection en disant à ses partisans de «se battre comme un enfer» pour renverser son élection. défaite. Les troupes d’escrime et de la Garde nationale entourent toujours le Capitole dans un large périmètre, coupant les rues et les trottoirs qui sont normalement pleins de voitures, de piétons et de touristes.

Le Congrès envisage également une commission bipartisane et indépendante, et plusieurs comités du Congrès ont déclaré qu’ils examineraient différents aspects du siège. Les forces de l’ordre fédérales ont arrêté plus de 230 personnes accusées d’être impliquées dans l’attaque, et le candidat du président Joe Biden au poste de procureur général, le juge Merrick Garland, a déclaré lors de son audience de confirmation lundi que l’enquête sur l’émeute serait une priorité.

Une deuxième audience, prévue la semaine prochaine, examinera la réponse du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité intérieure et du FBI.

Les panels peuvent également organiser des entretiens à huis clos. Le sénateur du Missouri Roy Blunt, le plus haut républicain du comité des règles, a déclaré qu’il pourrait vouloir demander des enregistrements téléphoniques pour éliminer certaines des divergences entre les fonctionnaires.