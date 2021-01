L’auteur d’horreur emblématique Stephen King s’est retrouvé au centre de la controverse après avoir fait un coup à l’attachée de presse de Donald Trump, Kayleigh McEnany, dans un tweet qui semblait mépriser les serveuses de la classe ouvrière.

Après que McEnany eut tweeté ses adieux mardi, la veille de l’investiture du président élu Joe Biden, King – l’un des auteurs les plus riches du monde avec une valeur nette estimée à 500 millions de dollars – a répondu: «Profitez de votre prochain travail en tant que serveuse de cocktails à Tampa.»

Profitez de votre prochain emploi en tant que serveuse de cocktails à Tampa. https://t.co/9chCgO0hK9 – Stephen King (@StephenKing) 19 janvier 2021

Bien que la remarque de King ait reçu plus de 40 000 likes, l’auteur a également reçu une longue liste de plaintes de démocrates et de républicains l’accusant de sexisme et de classisme.

Aussi sur rt.com « Écrivez des livres ou taisez-vous »: Stephen King prend la chaleur après avoir critiqué l’équipe d’intervention Covid-19 de Trump pour être « homme, vieux et blanc »

«Est-ce que tu sous-entend qu’il y a quelque chose de » modeste « à être serveuse de cocktails? interrogé une utilisatrice féministe, recevant 4000 likes, tandis que le diffuseur Jody Vance tweeté, «J’étais une sacrée bonne serveuse de cocktail. S’il vous plaît, envisagez de supprimer ce message désobligeant. C’est à la fois dépréciant et sexiste. Je sais que vous n’êtes ni l’un ni l’autre.

Y a-t-il un problème à être serveuse de cocktails? Je ne comprends pas comment c’est une sorte d’insulte? https://t.co/rk4UIrAzDI – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 19 janvier 2021

Du sexisme gratuit de Stephen King, sans parler de la moquerie gratuite des femmes serveuses pour gagner leur vie. https://t.co/jJie3tivWU – Jeff Jacoby (@Jeff_Jacoby) 20 janvier 2021

C’est blessant et dégoûtant, en tant qu’écrivain de la classe ouvrière, de le voir critiquer une position de la classe ouvrière. Serveuse de cocktails est un bon travail et vous méritez tous les félicitations pour votre travail dans une industrie difficile. Le classisme est nul. – 🏺ℌ ⚔️ (@henrytheeVth) 19 janvier 2021

D’autres ont marqué le post de King « sexiste, » « sans coeur, »et « un insulter aux gens de la classe ouvrière, « avec un ventilateur réagissant, «Eh bien f * ck moi, j’ai quelques livres à repenser. On a l’impression de perdre un autre héros, M. King.

Ce n’est pas seulement sexiste, c’est affirmer que les serveuses de cocktails sont en quelque sorte le travail d’un être inférieur. https://t.co/oP6Blo1VnE – Krystle Baker (@TarheelKrystle) 20 janvier 2021

Alors que l’écrivain de la National Review Kyle Smith pointu que McEnany est diplômé de la Harvard Law School, psephologist et écrivain de gauche Aidan Smith déclaré, «À un moment donné, nous devons vraiment discuter du fait que de riches célébrités libérales – et, soyons honnêtes, une tonne de libéraux aisés en général – considèrent que travailler un emploi dans les services après un certain âge est absolument un échec moral digne de moquerie.

King s’est souvent présenté comme un partisan de la classe ouvrière et a apparemment même nommé son fils Joseph Hillstrom King (mieux connu sous son pseudonyme Joe Hill), après le militant syndical et compositeur américain du début du XXe siècle qui a été abattu par un peloton d’exécution. après un procès controversé.

Aussi sur rt.com Les femmes trans sont des femmes, dit Stephen King, incitant JK Rowling à ne plus le suivre et à annuler ses éloges

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!