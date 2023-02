Insulet annonce une autre acquisition d’actifs et plus d’actualités sur la santé numérique

Fabricant de pompe à insuline Insulet a acquis les actifs d’Automated Glucose Control LLC liés à sa technologie d’administration automatisée d’insuline pour 25 millions de dollars.

Les sociétés entretiennent un partenariat établi depuis 2016. Les fondateurs de la société basée en Californie ont consulté Insulet lors du développement de son système d’administration automatisée d’insuline Omnipod 5.

“AGC a joué un rôle essentiel en facilitant la traduction réussie de la recherche dans l’industrie en collaborant étroitement avec le Dr Frank Doyle de l’Université de Californie à Santa Barbara et avec Insulet. Il est passionnant de voir la technologie sortir du laboratoire de recherche et mûrir dans un commerciale qui améliore la vie des personnes atteintes de diabète », a déclaré Eric Benjamin, vice-président exécutif de l’innovation, de la stratégie et des produits numériques chez Insulet, dans un communiqué.

Il s’agit de la deuxième acquisition d’actifs annoncée par Insulet cette semaine. La société basée au Massachusetts a également a acquis des actifs liés aux technologies d’administration automatisée d’insuline (AID) par pompe de Bigfoot Biomedical pour 25 millions de dollars.

Fabricant d’appareils de prélèvement sanguin à domicile Tasso a reçu la certification CE Mark pour son TassoOne Plus, un dispositif de prélèvement de sang liquide pour les tests de diagnostic à domicile et les essais cliniques décentralisés.

L’obtention du marquage CE permet à l’entreprise basée à Seattle d’étendre son offre sur le marché européen.

L’été dernier, Tasso a reçu Autorisation FDA 510(k) pour son dispositif de prélèvement sanguin à domicile de type patch, le Tasso+.

“La demande de soins pratiques et centrés sur le patient explose, et Tasso a pour mission d’apporter des soins de santé de haute qualité dans les foyers du monde entier”, a déclaré Ben Casavant, PDG et cofondateur de Tasso, dans un communiqué. -collecte de sang liquide de qualité pour les essais cliniques décentralisés et les soins à domicile au sein de l’Union européenne, accélérant et élargissant l’accès aux soins. Les autorisations réglementaires comme celle-ci témoignent de la qualité et de la sécurité de nos produits. »

Entreprise de neurothérapie numérique MindMaze a annoncé le lancement d’Izar, un périphérique intelligent pour les patients dont la fonction motrice de la main est altérée et qui vise à améliorer la dextérité et la force de la main.

L’appareil portatif peut détecter de faibles niveaux de mouvements des doigts et de la main d’un utilisateur et est accompagné d’un contenu de jeu pour l’auto-entraînement afin d’améliorer le pincement, la préhension adroite et la préhension.

Izar est disponible aux États-Unis et dans les pays européens, tels que la France, l’Allemagne et la Suisse.

“C’est très excitant d’avoir un appareil pour la main qui a la polyvalence d’Izar. Il peut servir de contrôleur pendant les mouvements d’extension à saisir, d’entraîneur de gradation de la force de préhension et d’évaluateur de dextérité”, a déclaré le Dr. John Krakauer, directeur médical en chef de MindMaze, a déclaré dans un communiqué. “L’appareil est également très portable, il peut donc être utilisé tout au long du continuum de soins, ce qui est important car le membre supérieur, et la main en particulier, est relativement négligé en neuroréadaptation.”