Adam Millar avait 18 ans lorsqu’il a commencé à avoir un rhume qui ne disparaîtrait pas.

C’était le milieu de la saison de hockey, alors il a balayé ses symptômes. Après ce qui semblait être deux ou trois mois de toux et de fatigue, son rhume progressa. « Je n’avais même pas l’énergie de me brosser les dents », a-t-il déclaré à USA TODAY.

Le cœur de Millar était en panne, il l’a découvert plus tard. Insuffisance cardiaque – souvent causée par une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque – est une maladie rare chez les adolescents et les jeunes adultes. Il est plus fréquent chez les personnes âgées, souvent en raison d’une diminution de la fonction cardiaque sur une période de plusieurs années.

Pourtant, depuis le début de la pandémie, un trèsun petit sous-ensemble de jeunes infectés par le COVID-19 ont développé une insuffisance cardiaque.

Cet été, des médecins de New York ont ​​signalé qu’un garçon de 2 mois diagnostiqué avec le COVID-19 souffrait plus tard d’une insuffisance cardiaque, signalant une autre complication du COVID-19 chez les enfants.

Le garçon s’étouffait, devenant plus tard bleu, malgré aucune fièvre, toux ou autre signe d’infection, ont rapporté les médecins dans le Journal of the American College of Cardiology.

Cet enfant représente le plus jeune cas connu de myocardite causée par COVID-19, a déclaré le Dr Madhu Sharma à MedPage Today. Sharma est médecin à l’hôpital pour enfants de Montefiore à New York et a contribué au rapport de cas.

Mais ce n’est pas le premier cas de myocardite chez des jeunes précédemment infectés par le COVID-19.

Vingt-six athlètes de l’Université d’État de l’Ohio avec COVID-19 confirmé – qui étaient légèrement symptomatiques ou asymptomatiques – ont subi des tests cardiaques. Près de 50% présentaient des anomalies cardiaques et 15% répondaient aux critères de myocardite, selon une étude de l’OSU en septembre.

Les racines de l’insuffisance cardiaque causée par COVID-19 proviennent du multisystème syndrome inflammatoire, ou MIS-C, explique le Dr Gary Stapleton, cardiologue interventionnel pédiatrique au Texas Children’s Hospital. Le MIS-C a fait la une des journaux en 2020 lorsqu’un petit nombre d’enfants atteints de COVID-19 ont commencé à présenter une inflammation du cœur, des poumons, des reins, du cerveau, de la peau, des yeux ou des organes gastro-intestinaux.La condition répond généralement bien au traitement.

Bien que parfois l’inflammation cardiaque dans ces cas soit légère, « elle peut être assez grave là où ils nécessitent une admission aux soins intensifs et beaucoup de médicaments et de soutien », a déclaré Stapleton.

La plupart des enfants atteints de COVID-19 ne développent pas la maladie inflammatoire. Quand ils le font, ils ont tendance à le contracter environ quatre à six semaines après leur infection initiale. Depuis le début de la pandémie, il y a eu environ 1 200 cas de MIS-C aux États-Unis et 20 décès, selon l’American Academy of Pediatrics.

« Nous n’avons aucun moyen de prédire qui va vraiment tomber malade et qui ne l’est pas », a déclaré Stapleton. Pourtant, s’il n’est pas reconnu et traité, le MIS-C peut entraîner des complications importantes.

La première chose à laquelle les parents peuvent prêter attention? Tout changement ou perturbation dans la routine normale de leur enfant, a déclaré Stapleton.

Si les adolescents ont de la fatigue, des problèmes cardiopulmonaires tels que des difficultés respiratoires ou des maladies gastro-intestinales, Stapleton recommande de consulter leur médecin.

Le MIS-C et l’insuffisance cardiaque ne sont pas une condamnation à mort pour les jeunes. Le traitement peut inclure une variété d’interventions médicales et mécaniques. En juin, la Food and Drug Administration a délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’appareil Impella, la plus petite pompe cardiaque au monde.

Pourtant, une insuffisance cardiaque peut être une expérience déchirante.

Millar, maintenant âgé de 21 ans, est étudiant en première année à la Northeastern University. Il s’est depuis remis de son état, mais a déclaré que c’était un « réveil très grossier ».

«J’étais un athlète qui courait cinq minutes, puis j’ai été cloué au lit, j’ai perdu 70 livres et on m’a dit que ma vie avait changé pour toujours», a déclaré Millar. « Nous devons juste commencer à écouter nos corps. »