Instruments incendiés alors que les talibans déclarent la musique immorale en Afghanistan | Nouvelles du monde

Des instruments de musique ont été jetés sur un feu de joie en Afghanistan, le gouvernement taliban au pouvoir déclarant que la musique est immorale.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021, les talibans ont imposé des réglementations et des lois conformes à une vision conservatrice de l’islam, notamment en interdisant aux femmes de travailler et d’aller à l’école.

Aujourd’hui, dans la région nord-ouest de Herat, des responsables du vice-ministère afghan lancent des instruments de musique sur un feu de joie, après les avoir récupérés dans la ville.

La pile brûlante comprenait des guitares et d’autres instruments à cordes, un harmonium et un tambour, ainsi que des amplificateurs et des haut-parleurs.

Uzair-ur-Rahman Mohajer, directeur adjoint du ministère taliban pour la propagation de la vertu et la prévention du vice à Herat, a déclaré que les instruments avaient été rassemblés après qu’une fatwa ait été émise par des universitaires.

« Promouvoir la musique provoque la corruption morale et la jouer égarera les jeunes », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, les talibans interdit les salons de beauté pour femmes en Afghanistan – sans donner de raison.

En savoir plus:

Des femmes qui ont fui les talibans pour écrire l’histoire

La fermeture des salons de beauté supprime le dernier refuge

Les talibans « essayent d’effacer les femmes », selon le ministre des Affaires étrangères

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:14

Des femmes fuient les talibans pour faire du sport



Les commerçants avaient un mois pour fermer leurs locaux.

Cela s’est produit quelques jours après que le gouvernement a déclaré qu’il prendrait « les mesures nécessaires » pour « l’amélioration des femmes en tant que moitié de la société afin de leur offrir une vie confortable et prospère selon la charia islamique ».