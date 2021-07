Instructeur de surf alertant les étudiants sur les attaques de requins. Quelques instants plus tard, il a fait face au même

Un moniteur de surf enseignait à ses élèves comment éviter les attaques de requins lorsqu’il a lui-même été attaqué par le prédateur qui l’a grièvement blessé. Le Daily Star a rapporté que l’homme s’était excusé plus tard sur son compte Facebook pour l’incident, ajoutant qu’il était reconnaissant qu’aucun de ses étudiants n’ait été attaqué. Atshushi Yamada est le propriétaire du Happy Surf Camp à Tybee Island dans l’État américain de Géorgie.

Le 27 juillet, Yamada suivait des cours où il expliquait à ses élèves ce qu’il fallait faire s’ils étaient soudainement attaqués par un requin. Soudain, un requin est sorti de l’eau et l’a attaqué. Après avoir été admis à l’hôpital, Yamada a déclaré qu’il avait dû subir un « processus de nettoyage en profondeur douloureux et intense » et qu’il avait reçu de nombreux points de suture.

Yamada a partagé des photos de l’attaque de requin sur sa page Facebook. «Cela a été bien pire, alors sentez-vous assez chanceux à peine sorti des urgences. En même temps, je faisais de mon mieux pour ne pas laisser mes merveilleux et courageux campeurs paniquer ou me voir me blesser devant eux », a-t-il écrit dans un article sur Facebook.

Les dents acérées du requin avaient déchiré les muscles de ses jambes. Selon un rapport de WJCL-TV, l’eau où l’instructeur de surf a été attaqué a dû être nettoyée pendant les deux à trois heures suivantes, afin de s’assurer qu’aucun autre requin n’est attiré par le sang dans l’eau.

Yamada a remercié tout le monde pour leur soutien et a déclaré que de telles attaques ne sont pas évitables. « Cela peut arriver à n’importe qui, n’importe quand et n’importe où à peu près », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait reçu des points de suture sur ses blessures, pour le moment, Yamada devra subir une chirurgie plastique après sa convalescence.

Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas d’attaques de requins aux États-Unis. Quelques jours auparavant, il y avait eu des rapports d’une personne tuée dans une attaque de requin sur cette même plage où Yamada a été blessé. Heureusement, Yamada a pu utiliser ses connaissances pour repousser le requin avant qu’il ne puisse infliger trop de dégâts.

