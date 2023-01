Instax Square Link Review : Imprimante de film carré solide

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception portative et élégante

Impressions impressionnantes

Chargement USB-C

Gamme décente d’options d’édition Les inconvénients Les frais de fonctionnement s’accumulent avec le temps

L’application pourrait faire l’objet de quelques améliorations

Codes QR sur les impressions AR sur le plus grand côté Notre avis L’Instax Square Link a tout ce dont vous avez besoin d’une imprimante portable, avec une finition élégante et une gamme d’outils d’édition. Cependant, l’application pourrait faire l’objet d’un peu de raffinement.

Prix ​​lors de l’examen

139,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Instax Square Link

139,99 $ Pas disponible

Les imprimantes Instax de Fujifilm font partie des imprimantes portables les plus connues, et pour cause. Ils sont compacts, conviviaux et produisent des photos de bonne qualité en un peu plus d’une minute, directement depuis un smartphone.

Instax a des appareils pour ses formats de film Mini et Wide, mais cette revue se concentrera sur l’Instax Square Link, qui imprime des clichés de taille moyenne au format de film Instax Square. La dernière imprimante de Fujifilm prenant en charge ce format de film était l’Instax Share SP-3.

Mais est-ce l’appareil qu’il vous faut ? J’ai pris le temps de tester cette imprimante portable pour vous aider à décider.

Concevoir et construire

Comme les autres imprimantes Instax, l’Instax Square Link a une sensation moderne et fraîche. Il est disponible en deux couleurs, Ash White et Midnight Green. J’ai testé la deuxième version, qui est une teinte unique dans l’espace imprimante et appareil photo instantanés.

Le corps est fabriqué à partir d’une matière plastique nervurée mate, qui a l’air raffinée. De plus, il est mince et léger, mesurant 105 × 37,5 × 127,5 mm et pesant 236 g. Il peut facilement se glisser dans un sac ou une grande poche et peut également se tenir debout sur un bureau si vous préférez le garder dans la maison.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le bouton d’alimentation se trouve au centre, là où se trouve le logo Instax. Cela allume différentes couleurs pour indiquer quand l’appareil s’allume, s’apparie, s’imprime et se charge. Il y a aussi un bouton de fonction sur la gauche sur lequel vous pouvez appuyer si vous voulez instantanément réimprimer une image.

Les tirages sont éjectés par le haut de l’appareil, tandis que le film peut être chargé à l’aide de l’interrupteur à l’arrière, mais une fois qu’un pack est inséré, vous ne devez pas ouvrir le couvercle tant que tous les tirages ne sont pas utilisés, sinon vous gâcherez l’encre.

Le port de charge est situé sur le côté droit de l’imprimante. Vous devez ouvrir le couvercle pour cela, et cela peut être assez fastidieux, surtout au premier essai.

Application et fonctionnalités

Pour imprimer des photos à partir de l’Instax Square Link, vous devrez télécharger l’application correspondante du même nom. Ceci est disponible sur iOS et Android.

Dans l’ensemble, l’application est assez simple pour les fonctions de base. J’ai parfois dû reconnecter l’imprimante après le chargement, mais sinon, je n’ai rencontré pratiquement aucun problème.

Cependant, le texte pourrait être plus grand dans certaines parties de l’application et la navigation pourrait être améliorée. Par exemple, pour changer le mode d’impression de Naturel à Riche (ou inversement), il faut aller dans les paramètres, et ne peut pas le faire directement sur le mode édition.

Hannah Cowton / Fonderie

Instax offre une large gamme d’options d’impression parmi lesquelles choisir. Sur une simple impression de base, vous pouvez éditer la photo avec des filtres, des autocollants et en faisant pivoter/zoomer.

Vous pouvez également imprimer des collages et ajouter des photos dans des cadres prédéfinis à partir de la bibliothèque Instax. Cela inclut des options saisonnières telles que les cadres sur le thème de la Saint-Valentin, bien que le choix dans cette section ne soit pas aussi étendu que ce qui est proposé sur l’application Mini Link.

Chaque imprimante portable d’Instax a un petit gadget, et l’Instax Square Link est son mode d’impression AR. AR (réalité augmentée) Print vous permet d’ajouter une animation numérique, un effet spécial ou un doodle à une image via l’application.

L’impression sort alors avec un code QR. Lorsque vous numérisez ceci, il vous ramène à l’application Instax Square Link, télécharge la photo, puis joue l’effet spécial lorsque vous maintenez l’impression devant l’appareil photo de votre smartphone.

De toutes les fonctionnalités sociales qu’Instax a incluses jusqu’à présent, celle-ci a été la plus facile à utiliser, et elle est certainement beaucoup plus conviviale que la fonction Instax Air du Mini Link 2. Cela dit, elle perd son charme après le premier peu d’utilisations.

Les codes QR eux-mêmes sont un peu une horreur sur les images. Bien qu’ils puissent être déplacés sur la page, la taille ne peut pas être ajustée.

Hannah Cowton / Fonderie

Il existe également la fonction Instax Connect. Cela permet aux utilisateurs de télécharger et de modifier une image directement via l’application, puis de les envoyer à une autre imprimante Instax Square Link dans le monde. Les utilisateurs ont la possibilité d’accepter ou de refuser une image avant de l’imprimer.

Cette section de l’application comprend également des rappels, de sorte que l’application peut vous envoyer une notification pour envoyer une image un certain jour. Par exemple, vous pouvez ajouter l’anniversaire d’un ami ou d’un membre de la famille au calendrier, puis lorsque la journée se déroulera, l’application Instax Square Link vous rappellera d’envoyer un cliché.

Il serait utile que Fujifilm crée une seule application pour tous ses produits, plutôt que plusieurs. Si vous possédez plusieurs imprimantes Instax, cela deviendra un peu gênant.

Qualité d’impression

Les imprimantes Instax produisent toujours de superbes images, et celles imprimées sur le Square Link ne font pas exception.

Les tirages sont de vrais films, donc lorsqu’ils sont éjectés, ils sortent vierges et se développent progressivement au fur et à mesure qu’ils sont exposés à l’environnement. Il faut environ 90 secondes pour qu’une impression finisse de se développer.

Les textures et les détails sont nets sur les impressions de l’Instax Square Link, et les couleurs ressortent bien. Même lors de l’impression en noir et blanc ou en sépia, les images restent impressionnantes. La qualité est nettement meilleure que ce que vous trouverez sur Zink Paper, qui a souvent des lignes floues.

Dans l’application, vous pouvez choisir d’imprimer en mode naturel ou en mode riche. Le premier a des nuances qui semblent plus vraies que nature, tandis que le second renforce les tons plus chauds et donne une finition plus colorée.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les impressions Instax Square mesurent 62 x 62 mm, avec un espace en bas pour ajouter des annotations. Ces tirages sont de taille moyenne heureuse, se situant entre le film Instax Mini et le film Instax Wide.

Ils sont assez petits pour tenir dans un portefeuille de plus grande taille, mais auraient également fière allure épinglés sur un tableau. La forme carrée signifie également qu’ils sont pratiques pour le collage.

Autonomie et charge de la batterie

Fujifilm affirme que l’Instax Square Link peut durer jusqu’à 100 impressions sur une seule charge. Cependant, cela dépend de la façon dont vous l’utilisez – si vous le laissez fonctionner, la batterie se déchargera plus rapidement. Néanmoins, vous devriez pouvoir sortir cette imprimante pendant plusieurs jours et ne pas vous inquiéter qu’elle manque de jus.

Nous réclamons une recharge USB-C depuis un moment maintenant, et Instax a finalement fait le saut vers le port plus universel. Les imprimantes précédentes de la marque utilisaient jusqu’à présent la charge Micro-USB.

Comme prévu, ce commutateur semble avoir amélioré les vitesses de charge. Maintenant, il faut environ 80 minutes pour passer du plat au plein – les anciens appareils d’Instax prenaient environ deux heures.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le lien carré Instax coûte 139,95 $ / 129,99 £. Les lecteurs américains peuvent l’acheter sur Amazone, B&H et Best Buy. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez l’obtenir auprès de Fujifilm, Amazone et Des bottes.

Ce prix est un peu plus cher que l’Instax Mini Link 2, mais cette imprimante produit des images plus petites. Le Square Link affiche le même prix que l’Instax Link Wide, qui produit des impressions plus grandes, mais n’a pas le mode AR et a une charge Micro-USB plus lente.

Alternativement, vous pouvez envisager le Polaroid Hi-Print qui coûte moins de 100 $ / 90 £. Bien que les impressions soient impressionnantes en raison du processus de sublimation thermique, elles sont beaucoup plus petites que ce que produit le Square Link. Vous pouvez trouver plus d’alternatives dans notre liste des meilleures imprimantes portables. Nous avons également un tableau des meilleurs appareils photo instantanés.

Avoir une imprimante portable entraîne également des frais de fonctionnement. En moyenne, le film Instax Square tourne autour de 95c/79p par impression. C’est plus cher que le papier Zink, qui coûte environ 50c/50p par feuillemais ce n’est pas un vrai film.

Verdict

Si vous êtes à la recherche d’une imprimante instantanée, l’Instax Square Link est un choix solide. Il a un design élégant et fonctionnel, est convivial et produit des impressions impressionnantes dans un grand format carré. L’ajout de la recharge USB-C est également le bienvenu.

Les coûts de fonctionnement sont un peu plus chers que ce que vous trouverez sur les imprimantes Zink, mais cela est compensé par la qualité globale. L’application pourrait également faire quelques ajustements dans sa mise en page. Néanmoins, il est indéniable qu’il s’agit de la meilleure imprimante instantanée d’Instax à ce jour.

Spécifications Instax Square Link